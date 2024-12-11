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Сгущенка больше не взорвётся: варим правильно

1:56
Еда

Варёная сгущёнка — это любимый десерт, знакомый многим с детства. Её насыщенный вкус вызывает приятные воспоминания, и трудно найти человека, который остался бы равнодушным к этому лакомству. Однако сегодня качество сгущённого молока стало вызывать всё больше вопросов.

сгущёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сгущёнка

Почему качество сгущёнки ухудшилось

Современные производители нередко добавляют химические компоненты, чтобы удешевить процесс изготовления. Также на качество влияет неправильное хранение в магазинах или просрочка товара. Если вы решите сварить такую сгущёнку, это может быть опасно: банка просто взорвётся.

Как выбрать сгущённое молоко для варки

1. Сроки годности

Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Просроченный продукт опасно употреблять в пищу, даже без термической обработки.

2. Целостность упаковки

Осмотрите банку: она должна быть без вмятин, трещин или других повреждений. Деформированные упаковки увеличивают риск порчи содержимого.

3. Состав продукта

Обратите внимание на ингредиенты. В качественной сгущёнке должны быть только натуральные компоненты — молоко, сливки и сахар. Если в составе указаны растительные жиры, искусственные заменители или стабилизаторы, это не то сгущённое молоко, которое можно безопасно варить.

Чем грозит выбор некачественной сгущёнки

Сгущёнка с искусственными добавками может не выдержать варки. При нагревании она нередко взрывается, а её вкус и текстура оставляют желать лучшего. Кроме того, такой продукт может быть вредным для здоровья.

Если вы хотите насладиться настоящей варёной сгущёнкой, выбирайте её осознанно, и ваш десерт будет не только вкусным, но и безопасным.

Уточнения

Сгущённое молоко́ - пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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