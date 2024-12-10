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Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят

2:12
Еда

Рис — универсальный продукт, из которого можно приготовить не только кашу, но и плов, ризотто, суши или салаты. Чтобы эти блюда получались идеально, стоит освоить секреты варки риса, как в ресторанах.

Рис
Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рис

Вот 9 хитростей, которые помогут достичь идеального результата:

1. Выбор сорта риса

Для плова и других ресторанных блюд идеально подходит длиннозёрный рис. Он не становится клейким и не разваривается в кашу. Для разных блюд можно использовать разные сорта: басмати, жасминовый, арборио.

2. Пропорции воды и риса

Для плова на стакан риса берите 1,5 стакана воды. Басмати требует 1,75 стакана воды, а для жасминового риса понадобится 2 стакана.

3. Промывание риса

Рис нужно тщательно промывать перед варкой, чтобы избавиться от крахмала. Профессионалы советуют промывать крупу до 30 раз для безупречного вкуса.

4. Перемешивание

Рис мешают только один раз — когда вода закипела.

5. Кастрюля с толстым дном

Для варки риса лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном. Алюминиевые кастрюли не подойдут, так как рис может пригорать.

6. Масло в воду

Добавьте ложку растительного масла в воду, чтобы зерна не слипались.

7. Обжарка перед варкой

Чтобы сделать рис более ароматным и вкусным, обжарьте его на сухой сковороде до золотистого цвета перед варкой.

8. Соль

Рис обязательно нужно солить. На каком этапе это сделать — не принципиально.

9. Трюк с полотенцем

За 10-15 минут до готовности положите кухонное полотенце под крышку. Оно впитает лишнюю влагу, и рис получится рассыпчатым. Этот метод избавляет от необходимости обжаривать готовый рис.

Следуя этим простым советам, вы сможете готовить рис так, чтобы он не уступал блюдам из ресторанного меню.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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