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Ваше блюдо станет шедевром: особый рецепт грибной подливы

1:34
Еда

Если вы хотите, чтобы ваше блюдо с удовольствием съели все члены семьи, подавайте его с подливой. Аппетитный соус способен сделать даже простое блюдо вкусным и привлекательным, а иногда и "уговорить" перекусить тех, кто не испытывает особого голода.

Соус с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус с грибами

Отличным вариантом станет нежная подлива с грибами. Она идеально дополнит каши, блюда из птицы или мясные продукты.

Ингредиенты для грибной подливы:

  • 500 г шампиньонов;
  • 1 ст. ложка пшеничной муки;
  • 200 мл сливок средней жирности;
  • 1 луковица;
  • сливочное масло для жарки (около 50 г).

Как приготовить грибную подливу

  1. Разогрейте сковороду и растопите сливочное масло. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте их до испарения лишней жидкости.
  2. Введите мелко нарезанный лук, перемешайте и готовьте вместе.
  3. В отдельной сковороде прогрейте сливки, постепенно добавьте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Посолите и добавьте пряности по вкусу.
  4. Перелейте сливочную массу к грибам и луку. Перемешайте и готовьте ещё несколько минут.
  5. На последнем этапе добавьте рубленую дольку чеснока и немного свежей зелени.

После приготовления оставьте подливу под крышкой на 7-15 минут, чтобы она пропиталась ароматами и вкус стал более насыщенным. Этот соус станет идеальным дополнением к любому ужину.

Уточнения

Грибной соус - жидкая приправа к блюдам, соус, основным ингредиентом которого являются грибы — как свежие, так и сушёные, солёные и маринованные.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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