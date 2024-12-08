Ваше блюдо станет шедевром: особый рецепт грибной подливы

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите, чтобы ваше блюдо с удовольствием съели все члены семьи, подавайте его с подливой. Аппетитный соус способен сделать даже простое блюдо вкусным и привлекательным, а иногда и "уговорить" перекусить тех, кто не испытывает особого голода.

Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соус с грибами

Отличным вариантом станет нежная подлива с грибами. Она идеально дополнит каши, блюда из птицы или мясные продукты.

Ингредиенты для грибной подливы:

500 г шампиньонов;

1 ст. ложка пшеничной муки;

200 мл сливок средней жирности;

1 луковица;

сливочное масло для жарки (около 50 г).

Как приготовить грибную подливу

Разогрейте сковороду и растопите сливочное масло. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте их до испарения лишней жидкости. Введите мелко нарезанный лук, перемешайте и готовьте вместе. В отдельной сковороде прогрейте сливки, постепенно добавьте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Посолите и добавьте пряности по вкусу. Перелейте сливочную массу к грибам и луку. Перемешайте и готовьте ещё несколько минут. На последнем этапе добавьте рубленую дольку чеснока и немного свежей зелени.

После приготовления оставьте подливу под крышкой на 7-15 минут, чтобы она пропиталась ароматами и вкус стал более насыщенным. Этот соус станет идеальным дополнением к любому ужину.

Уточнения

Грибной соус - жидкая приправа к блюдам, соус, основным ингредиентом которого являются грибы — как свежие, так и сушёные, солёные и маринованные.



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