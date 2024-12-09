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Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным

1:04
Еда

На кухне существуют тонкости, которые помогают добиться идеального результата в готовке, особенно при жарке мяса. Этот процесс часто вызывает вопросы у начинающих кулинаров. Один из самых популярных — когда лучше солить мясо, чтобы сохранить его вкус и текстуру.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Опытные кулинары советуют добавлять соль на стадии полуготовности, когда мясо уже немного обжарено. Такой подход позволяет сохранить сочность и мягкость блюда. Если же посолить мясо до начала обжарки, оно начнёт выделять сок, что делает его сухим и жёстким.

Ещё один важный момент — выбор самой соли. Знающие хозяйки рекомендуют использовать крупную соль. Её кристаллы растворяются медленнее, глубже проникают в продукт и равномерно просаливают его. В результате вкус и аромат мяса раскрываются в полной мере. Мелкая соль, напротив, растворяется слишком быстро, и соль остаётся только на поверхности.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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