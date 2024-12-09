Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

На кухне существуют тонкости, которые помогают добиться идеального результата в готовке, особенно при жарке мяса. Этот процесс часто вызывает вопросы у начинающих кулинаров. Один из самых популярных — когда лучше солить мясо, чтобы сохранить его вкус и текстуру.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Опытные кулинары советуют добавлять соль на стадии полуготовности, когда мясо уже немного обжарено. Такой подход позволяет сохранить сочность и мягкость блюда. Если же посолить мясо до начала обжарки, оно начнёт выделять сок, что делает его сухим и жёстким.

Ещё один важный момент — выбор самой соли. Знающие хозяйки рекомендуют использовать крупную соль. Её кристаллы растворяются медленнее, глубже проникают в продукт и равномерно просаливают его. В результате вкус и аромат мяса раскрываются в полной мере. Мелкая соль, напротив, растворяется слишком быстро, и соль остаётся только на поверхности.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.