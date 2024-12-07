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Как приготовить вкусную пасту лингвини с морепродуктами?

2:07
Еда

Если вы любите блюда из рыбы, то лингвини с морепродуктами — идеальный выбор для вас! Это лёгкое и аппетитное первое блюдо включает в себя мидии, креветки, кальмары и любые другие морепродукты по вашему вкусу. У него неповторимый аромат, и приготовить его не составит труда. За короткое время вы сможете насладиться домашним блюдом, которое ничем не уступает ресторанному.

Лингвини с морепродуктами
Фото: freepik
Лингвини с морепродуктами

Это классический рецепт итальянской кухни, который большинство из нас хотя бы раз заказывали в ресторане. С этим рецептом вы сможете легко повторить это чудо кулинарии у себя дома.

Ингредиенты на 4 персоны:

  • 350 грамм лингвини (по желанию можно использовать спагетти)
  • 500 грамм мидий
  • 250 грамм креветок
  • 1 кальмар
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 спелых помидора
  • белое вино по необходимости
  • петрушка
  • оливковое масло первого отжима
  • соль

Инструкция приготовления:

  1. Очистите мидии, удалите у них "бородку" и поместите в кастрюлю с маслом, чесноком и петрушкой, готовьте, пока они не раскроются.
  2. Далее снимите с огня, дайте остыть, уберите панцирь и отложите в сторону.
  3. Очистите кальмара и нарежьте его кусочками. Можете также ненадолго отложить его.
  4. На сковороде обжарьте зубчик чеснока на масле, добавьте промытые и нарезанные помидоры, посолите и дайте соусу постоять несколько минут.
  5. После этого добавьте к помидорам кальмары и креветки, при необходимости подсолите, готовьте рыбу на сильном огне несколько 2-3 минуты.
  6. Когда рыба станет мягкой, добавьте мидии и большое количество нарезанной петрушки, снимите с огня. Чем дольше будете держать рыбу на огне, тем тверже она будет становится.
  7. Сварите лингвини в обильно подсоленной воде. "Просушите" их до состояния аль денте и заправьте рыбным соусом.

Блюдо готово! Можно наслаждаться.

Уточнения

Италья́нская ку́хня (итал  Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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