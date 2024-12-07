Как приготовить вкусную пасту лингвини с морепродуктами?

Если вы любите блюда из рыбы, то лингвини с морепродуктами — идеальный выбор для вас! Это лёгкое и аппетитное первое блюдо включает в себя мидии, креветки, кальмары и любые другие морепродукты по вашему вкусу. У него неповторимый аромат, и приготовить его не составит труда. За короткое время вы сможете насладиться домашним блюдом, которое ничем не уступает ресторанному.
Это классический рецепт итальянской кухни, который большинство из нас хотя бы раз заказывали в ресторане. С этим рецептом вы сможете легко повторить это чудо кулинарии у себя дома.
Ингредиенты на 4 персоны:
Инструкция приготовления:
Блюдо готово! Можно наслаждаться.
Италья́нская ку́хня (итал Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти.
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