Как приготовить вкусную пасту лингвини с морепродуктами?

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите блюда из рыбы, то лингвини с морепродуктами — идеальный выбор для вас! Это лёгкое и аппетитное первое блюдо включает в себя мидии, креветки, кальмары и любые другие морепродукты по вашему вкусу. У него неповторимый аромат, и приготовить его не составит труда. За короткое время вы сможете насладиться домашним блюдом, которое ничем не уступает ресторанному.

Фото: freepik Лингвини с морепродуктами

Это классический рецепт итальянской кухни, который большинство из нас хотя бы раз заказывали в ресторане. С этим рецептом вы сможете легко повторить это чудо кулинарии у себя дома.

Ингредиенты на 4 персоны:

350 грамм лингвини (по желанию можно использовать спагетти)

500 грамм мидий

250 грамм креветок

1 кальмар

1 зубчик чеснока

3 спелых помидора

белое вино по необходимости

петрушка

оливковое масло первого отжима

соль

Инструкция приготовления:

Очистите мидии, удалите у них "бородку" и поместите в кастрюлю с маслом, чесноком и петрушкой, готовьте, пока они не раскроются. Далее снимите с огня, дайте остыть, уберите панцирь и отложите в сторону. Очистите кальмара и нарежьте его кусочками. Можете также ненадолго отложить его. На сковороде обжарьте зубчик чеснока на масле, добавьте промытые и нарезанные помидоры, посолите и дайте соусу постоять несколько минут. После этого добавьте к помидорам кальмары и креветки, при необходимости подсолите, готовьте рыбу на сильном огне несколько 2-3 минуты. Когда рыба станет мягкой, добавьте мидии и большое количество нарезанной петрушки, снимите с огня. Чем дольше будете держать рыбу на огне, тем тверже она будет становится. Сварите лингвини в обильно подсоленной воде. "Просушите" их до состояния аль денте и заправьте рыбным соусом.

Блюдо готово! Можно наслаждаться.

Уточнения

Италья́нская ку́хня (итал Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти.

