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Существуют ли полезные пельмени?

1:04
Еда

Хотя обычно пельмени не пользуются симпатией диетологов, они по-прежнему остаются фаворитом  миллионов. Интересно, что это блюдо может быть не только вкусным, но и вполне полезным, если правильно выбрать его вид.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Теледоктор Елена Малышева утверждает, что сибирские пельмени являются наиболее полезными благодаря низкому содержанию теста и высокому — мясного фарша. Как подчеркнула врач в программе "Жить здорово!" на Первом канале, начинка изготавливается из свинины, говядины и баранины.

Это указывает на то, что в продукте содержится необходимое количество белка, который способствует борьбе с инфекциями в организме. Таким образом, иммунная система будет весьма благодарна за такие пельмени.

"Мясо должно занимать до 80% веса пельменя. Конечно, от сибирских пельменей поправиться можно, если много есть, но в целом это продукт, где теста мало, а мяса много, а значит, много белка", — пояснила телеведущая.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. 

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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