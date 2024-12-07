Существуют ли полезные пельмени?

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотя обычно пельмени не пользуются симпатией диетологов, они по-прежнему остаются фаворитом миллионов. Интересно, что это блюдо может быть не только вкусным, но и вполне полезным, если правильно выбрать его вид.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Теледоктор Елена Малышева утверждает, что сибирские пельмени являются наиболее полезными благодаря низкому содержанию теста и высокому — мясного фарша. Как подчеркнула врач в программе "Жить здорово!" на Первом канале, начинка изготавливается из свинины, говядины и баранины.

Это указывает на то, что в продукте содержится необходимое количество белка, который способствует борьбе с инфекциями в организме. Таким образом, иммунная система будет весьма благодарна за такие пельмени.

"Мясо должно занимать до 80% веса пельменя. Конечно, от сибирских пельменей поправиться можно, если много есть, но в целом это продукт, где теста мало, а мяса много, а значит, много белка", — пояснила телеведущая.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

