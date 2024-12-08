Секрет быстрых блинов: рецепт, который вы захотите повторить

Вы редко готовите блины, потому что процесс кажется вам сложным и утомительным? Бесконечное взвешивание ингредиентов и запоминание пропорций раздражает? Тогда вам точно стоит попробовать метод под названием "Всё по одной".
Этот простой и необычный способ исключает необходимость использовать мерные стаканы и весы. Всё, что нужно, — это одна кружка, одна ложка и минимум усилий. Формула невероятно проста: одна кружка муки, одна кружка молока, одна ложка сахара, одна щепотка соли — всё "по одной".
Ингредиенты:
В глубокой миске смешайте:
Добавьте:
Перемешайте и оставьте тесто "отдохнуть" примерно на 100 секунд.
После этого добавьте:
Перемешайте ещё раз, и у вас получится жидкое тесто, из которого выходят тонкие и удивительно вкусные блины.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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