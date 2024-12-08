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Секрет быстрых блинов: рецепт, который вы захотите повторить

1:16
Еда

Вы редко готовите блины, потому что процесс кажется вам сложным и утомительным? Бесконечное взвешивание ингредиентов и запоминание пропорций раздражает? Тогда вам точно стоит попробовать метод под названием "Всё по одной".

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Этот простой и необычный способ исключает необходимость использовать мерные стаканы и весы. Всё, что нужно, — это одна кружка, одна ложка и минимум усилий. Формула невероятно проста: одна кружка муки, одна кружка молока, одна ложка сахара, одна щепотка соли — всё "по одной".

Как это работает

Ингредиенты:

В глубокой миске смешайте:

  • Муку (одна кружка объёмом примерно 300 мл);
  • Сахарный песок (одна столовая ложка);
  • Соль (одна щепотка).

Добавьте:

  • Одно яйцо;
  • Кефир (одна кружка, предпочтительно с жирностью 2,5%);
  • Пищевую соду (одна чайная ложка).

Перемешайте и оставьте тесто "отдохнуть" примерно на 100 секунд.

После этого добавьте:

  • Молоко (одна кружка);
  • Растительное масло (одна столовая ложка).

Перемешайте ещё раз, и у вас получится жидкое тесто, из которого выходят тонкие и удивительно вкусные блины.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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