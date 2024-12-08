Секрет быстрых блинов: рецепт, который вы захотите повторить

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы редко готовите блины, потому что процесс кажется вам сложным и утомительным? Бесконечное взвешивание ингредиентов и запоминание пропорций раздражает? Тогда вам точно стоит попробовать метод под названием "Всё по одной".

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блины

Этот простой и необычный способ исключает необходимость использовать мерные стаканы и весы. Всё, что нужно, — это одна кружка, одна ложка и минимум усилий. Формула невероятно проста: одна кружка муки, одна кружка молока, одна ложка сахара, одна щепотка соли — всё "по одной".

Как это работает

Ингредиенты:

В глубокой миске смешайте:

Муку (одна кружка объёмом примерно 300 мл);

Сахарный песок (одна столовая ложка);

Соль (одна щепотка).

Добавьте:

Одно яйцо;

Кефир (одна кружка, предпочтительно с жирностью 2,5%);

Пищевую соду (одна чайная ложка).

Перемешайте и оставьте тесто "отдохнуть" примерно на 100 секунд.

После этого добавьте:

Молоко (одна кружка);

Растительное масло (одна столовая ложка).

Перемешайте ещё раз, и у вас получится жидкое тесто, из которого выходят тонкие и удивительно вкусные блины.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

