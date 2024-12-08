Лучшая альтернатива сырникам: этот рецепт перевернет ваш утренний ритуал

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка на завтрак в будний день — это обычно не вариант для тех, кто спешит на работу. Но с этим рецептом все меняется! Легкая, нежная и воздушная запеканка, которая не только готовится быстро, но и запросто составит конкуренцию любимым сырникам.

Что понадобится:

творог — 600 г;

ванильный сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

яйца — 4 шт.;

сметана — 250 г;

сахар — 120 г;

соль — щепотка.

Как готовить:

В глубокой миске соедините творог с сахаром (обычным и ванильным), крахмалом, желтками и сметаной.

Взбейте все блендером до кремообразной консистенции.

В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли и сахаром. Аккуратно вмешайте взбитые белки в творожную массу.

Для яркости вкуса можно добавить изюм, орехи или кокосовую стружку.

Перемешайте, смажьте форму для выпечки маслом, выложите массу в форму и отправьте в разогретую до 170 °C духовку. Запеканка готова, как только верх станет золотистым.

Приятного аппетита!

Этот рецепт не просто сэкономит ваше время, но и превратит утреннюю рутину в удовольствие.