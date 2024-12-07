Запасаемся картофелем правильно! Вот как хранить овощ, чтобы он не испортился

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Условия хранения

Картофель следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. Идеально подойдет подвал или погреб с правильными условиями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Если у вас нет такого места, постарайтесь найти подходящую альтернативу для правильного хранения картофеля.

Сезонная доступность

Картофель часто собирают осенью, и в это время он может быть дешевле и свежее. Подумайте о покупке в больших количествах, когда они в сезон и в лучшем виде.

Выбор сорта

Разные сорта картофеля имеют разный срок хранения. Красновато-коричневый картофель и другие крахмалистые сорта, как правило, хранятся дольше, в то время как воскообразные сорта имеют более короткий срок хранения.

Выберите тип, который соответствует вашим потребностям в хранении и приготовлении пищи.

Контроль качества

Перед покупкой осмотрите картофель на наличие признаков повреждения, гнили или прорастания. Следует избегать поврежденного или испорченного картофеля, так как он может повлиять на весь запас.

Местный климат

Учитывайте местный климат и его влияние на хранение. Если вы живете в жарком и влажном месте, картофель может не храниться так долго без надлежащего хранения с климат-контролем.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

