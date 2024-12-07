Запасаемся картофелем правильно! Вот как хранить овощ, чтобы он не испортился

Картофель следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. Идеально подойдет подвал или погреб с правильными условиями.
Если у вас нет такого места, постарайтесь найти подходящую альтернативу для правильного хранения картофеля.
Картофель часто собирают осенью, и в это время он может быть дешевле и свежее. Подумайте о покупке в больших количествах, когда они в сезон и в лучшем виде.
Разные сорта картофеля имеют разный срок хранения. Красновато-коричневый картофель и другие крахмалистые сорта, как правило, хранятся дольше, в то время как воскообразные сорта имеют более короткий срок хранения.
Выберите тип, который соответствует вашим потребностям в хранении и приготовлении пищи.
Перед покупкой осмотрите картофель на наличие признаков повреждения, гнили или прорастания. Следует избегать поврежденного или испорченного картофеля, так как он может повлиять на весь запас.
Учитывайте местный климат и его влияние на хранение. Если вы живете в жарком и влажном месте, картофель может не храниться так долго без надлежащего хранения с климат-контролем.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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