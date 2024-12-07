Необычный способ приготовления куриной грудки — она запекается, укрытая нежным омлетом

Курица в омлете — вкусное и полезное блюдо для всей семьи. Особенно оно понравится тем, кто следит за фигурой и старается питаться правильно. Нежное куриное филе покрывается аппетитным омлетом, создавая идеальное сочетание вкуса и текстуры.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Экспериментируйте с различными добавками, такими как перец, томаты или грибы, чтобы придать блюду новые вкусовые оттенки.
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Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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