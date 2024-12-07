Необычный способ приготовления куриной грудки — она запекается, укрытая нежным омлетом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица в омлете — вкусное и полезное блюдо для всей семьи. Особенно оно понравится тем, кто следит за фигурой и старается питаться правильно. Нежное куриное филе покрывается аппетитным омлетом, создавая идеальное сочетание вкуса и текстуры.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Омлет с брокколи и шпинатом

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г куриного филе;

2 яйца;

90 мл молока (примерно треть стакана);

соль, перец;

молотая паприка или ароматные травы по вкусу;

масло для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Снимите кожу с куриной грудки и срежьте филе с обеих сторон. Разрежьте каждую половинку филе вдоль на две части, получив четыре ломтика. Посыпьте ломтики грудки солью, перцем и ароматными травами или паприкой. Отбейте ломтики мяса через плёнку, чтобы "вбить" в них специи. Смажьте форму для запекания маслом и выложите отбитые ломтики мяса в один слой на дно формы. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Залейте филе яичной смесью в форме. Запекайте блюдо при температуре 180 °C до готовности омлета (около 25-30 минут). Нарежьте готовое блюдо на порции и подавайте со свежими или консервированными овощами, например, зелёным горошком.

Экспериментируйте с различными добавками, такими как перец, томаты или грибы, чтобы придать блюду новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

