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Такой вы ещё точно не пробовали — авторский белый глинтвейн с тыквенно-апельсиновым джемом

1:04
Еда

Шеф-бармен кафе "Публика" Татьяна Ильина раскрыла свой секрет приготовления глинтвейна. Оказывается, этот напиток можно сделать не только с красным вином, но и с безалкогольным белым.

Белый глинтвейн
Фото: flickr.com by SimonDoggett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белый глинтвейн

Эксперт предлагает свой авторский рецепт "белого" глинтвейна с добавлением тыквенного и апельсинового джема.

Для приготовления одной порции вам понадобится 125 миллилитров безалкогольного белого вина. Если вы хотите получить более кислый вкус, то лучше использовать сорт Совиньон, а для более мягкого — Пино Гриджио. Также вам понадобятся 15 граммов тыквенного и апельсинового джема и 40 граммов лимонного курда (заварного крема), пишет Газета.Ru.

Шеф-бармен рассказала, как приготовить лимонный курд: нужно взбить яичный белок без желтка, сахар, лимонный сок и безлактозное сливочное масло.

Теперь финальный штрих — смешайте вино и джем, нагрейте до комфортной температуры и выложите сверху лимонный курд с помощью ложки.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями). 

Лимо́нный крем (лимонный курд) — распространенный в Великобритании и Северной Америке крем, приготовляемый из яичных желтков, лимонов, сахара и сливочного масла.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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