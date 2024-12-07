Такой вы ещё точно не пробовали — авторский белый глинтвейн с тыквенно-апельсиновым джемом

Шеф-бармен кафе "Публика" Татьяна Ильина раскрыла свой секрет приготовления глинтвейна. Оказывается, этот напиток можно сделать не только с красным вином, но и с безалкогольным белым.
Эксперт предлагает свой авторский рецепт "белого" глинтвейна с добавлением тыквенного и апельсинового джема.
Для приготовления одной порции вам понадобится 125 миллилитров безалкогольного белого вина. Если вы хотите получить более кислый вкус, то лучше использовать сорт Совиньон, а для более мягкого — Пино Гриджио. Также вам понадобятся 15 граммов тыквенного и апельсинового джема и 40 граммов лимонного курда (заварного крема), пишет Газета.Ru.
Шеф-бармен рассказала, как приготовить лимонный курд: нужно взбить яичный белок без желтка, сахар, лимонный сок и безлактозное сливочное масло.
Теперь финальный штрих — смешайте вино и джем, нагрейте до комфортной температуры и выложите сверху лимонный курд с помощью ложки.
Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).
Лимо́нный крем (лимонный курд) — распространенный в Великобритании и Северной Америке крем, приготовляемый из яичных желтков, лимонов, сахара и сливочного масла.
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