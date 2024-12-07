Самый удачный рецепт шарлотки из минимума продуктов: самое долгое в нём — порезать яблоки

Существует множество рецептов шарлотки, которые включают различные ингредиенты и способы приготовления. Однако этот рецепт выделяется среди остальных благодаря своей простоте и превосходному вкусу.
Особенность этого рецепта заключается в том, что шарлотка всегда получается идеальной, пропекается равномерно, а тесто становится лёгким и воздушным. Время приготовления составляет всего около 20 минут, и самый трудоёмкий процесс в данном случае — нарезать яблоки.
Ингредиенты:
Приготовление:
Испечённая шарлотка легко вынимается из формы. Если хотите, посыпьте шарлотку сахарной пудрой для украшения.
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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