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Самый удачный рецепт шарлотки из минимума продуктов: самое долгое в нём — порезать яблоки

2:03
Еда

Существует множество рецептов шарлотки, которые включают различные ингредиенты и способы приготовления. Однако этот рецепт выделяется среди остальных благодаря своей простоте и превосходному вкусу.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Особенность этого рецепта заключается в том, что шарлотка всегда получается идеальной, пропекается равномерно, а тесто становится лёгким и воздушным. Время приготовления составляет всего около 20 минут, и самый трудоёмкий процесс в данном случае — нарезать яблоки.

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан муки;
  • яблоки (примерно 500 г);
  • изюм (по желанию).

Приготовление:

  1. Помойте яблоки и нарежьте их тонкими ломтиками, удалив сердцевину. Если хотите, можете очистить кожуру. Количество яблок можно увеличить или уменьшить по своему вкусу.
  2. В миску разбейте яйца, добавьте сахар и, при желании, немного ванили. Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Смесь должна приобрести цвет сливочного масла.
  3. Уберите миксер и добавьте муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться консистенции, как на оладьи.
  4. Добавьте яблоки в тесто и перемешайте.
  5. При желании добавьте изюм, он хорошо сочетается с яблоками (это не обязательно).
  6. Переложите тесто с яблоками в форму, обильно смазанную маслом. (Форма или сковорода для такого количества ингредиентов должна быть достаточно большой).
  7. Поставьте шарлотку в разогретую до 200-220 градусов духовку и выпекайте 20 минут. Когда корочка станет золотистой, шарлотка готова, и можно даже не проверить готовность при помощи палочки — проверено, она печётся ровно 20 минут.

Испечённая шарлотка легко вынимается из формы. Если хотите, посыпьте шарлотку сахарной пудрой для украшения.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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