Самый удачный рецепт шарлотки из минимума продуктов: самое долгое в нём — порезать яблоки

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество рецептов шарлотки, которые включают различные ингредиенты и способы приготовления. Однако этот рецепт выделяется среди остальных благодаря своей простоте и превосходному вкусу.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Особенность этого рецепта заключается в том, что шарлотка всегда получается идеальной, пропекается равномерно, а тесто становится лёгким и воздушным. Время приготовления составляет всего около 20 минут, и самый трудоёмкий процесс в данном случае — нарезать яблоки.

Ингредиенты:

4 яйца;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

яблоки (примерно 500 г);

изюм (по желанию).

Приготовление:

Помойте яблоки и нарежьте их тонкими ломтиками, удалив сердцевину. Если хотите, можете очистить кожуру. Количество яблок можно увеличить или уменьшить по своему вкусу. В миску разбейте яйца, добавьте сахар и, при желании, немного ванили. Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Смесь должна приобрести цвет сливочного масла. Уберите миксер и добавьте муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться консистенции, как на оладьи. Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. При желании добавьте изюм, он хорошо сочетается с яблоками (это не обязательно). Переложите тесто с яблоками в форму, обильно смазанную маслом. (Форма или сковорода для такого количества ингредиентов должна быть достаточно большой). Поставьте шарлотку в разогретую до 200-220 градусов духовку и выпекайте 20 минут. Когда корочка станет золотистой, шарлотка готова, и можно даже не проверить готовность при помощи палочки — проверено, она печётся ровно 20 минут.

Испечённая шарлотка легко вынимается из формы. Если хотите, посыпьте шарлотку сахарной пудрой для украшения.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

