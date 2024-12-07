Поменяйте порядок слоёв в селёдке под шубой и добавьте секретный ингредиент, и блюдо заиграет по-новому

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте немного поэкспериментировать и изменить последовательность слоёв в "Селёдке под шубой". Кроме того, добавьте в него секретный ингредиент. Результат вас удивит — теперь гости будут съедать этот салат первым, и просить добавку.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

В чём же особенность нового рецепта? Попробуйте новую схему расположения привычных продуктов. В этом рецепте слои в салате располагаются совершенно по-другому.

Прежде чем приступить к измельчению, дайте всем ингредиентам остыть до комнатной температуры. В классическом рецепте "Селёдки под шубой" слои натираются на крупной тёрке, но здесь лучше использовать мелкую, чтобы салат получился более нежным и воздушным, а вкус ингредиентов распределился равномерно.

Ингредиенты:

картофель — 300 г;

сельдь (филе) — 200 г;

морковь — 250 г;

крабовые палочки (высшего сорта) — 150 г;

майонез — 2-3 ст. л.

Приготовление:

Мелко натереть отварной картофель и уложить его на дно формы диаметром 24 см. Нанесите сеточку из майонеза (2-3 столовые ложки). Порезать сельдь кубиками и выложить на картофель. Натереть варёную морковь и распределить поверх сельди, сверху — сеточку из майонеза. Мелко нарезать крабовые палочки высшего сорта и уложить их следующим слоем. Тонко распределить майонез по поверхности салата. Поставить салат в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

Подавать салат, украсив зеленью или ломтиками лимона.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

