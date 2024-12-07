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Поменяйте порядок слоёв в селёдке под шубой и добавьте секретный ингредиент, и блюдо заиграет по-новому

1:42
Еда

Попробуйте немного поэкспериментировать и изменить последовательность слоёв в "Селёдке под шубой". Кроме того, добавьте в него секретный ингредиент. Результат вас удивит — теперь гости будут съедать этот салат первым, и просить добавку.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

В чём же особенность нового рецепта? Попробуйте новую схему расположения привычных продуктов. В этом рецепте слои в салате располагаются совершенно по-другому.

Прежде чем приступить к измельчению, дайте всем ингредиентам остыть до комнатной температуры. В классическом рецепте "Селёдки под шубой" слои натираются на крупной тёрке, но здесь лучше использовать мелкую, чтобы салат получился более нежным и воздушным, а вкус ингредиентов распределился равномерно.

Ингредиенты:

  • картофель — 300 г;
  • сельдь (филе) — 200 г;
  • морковь — 250 г;
  • крабовые палочки (высшего сорта) — 150 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.

Приготовление:

  1. Мелко натереть отварной картофель и уложить его на дно формы диаметром 24 см. Нанесите сеточку из майонеза (2-3 столовые ложки).
  2. Порезать сельдь кубиками и выложить на картофель.
  3. Натереть варёную морковь и распределить поверх сельди, сверху — сеточку из майонеза.
  4. Мелко нарезать крабовые палочки высшего сорта и уложить их следующим слоем.
  5. Тонко распределить майонез по поверхности салата.
  6. Поставить салат в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

Подавать салат, украсив зеленью или ломтиками лимона.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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