Поменяйте порядок слоёв в селёдке под шубой и добавьте секретный ингредиент, и блюдо заиграет по-новому

Попробуйте немного поэкспериментировать и изменить последовательность слоёв в "Селёдке под шубой". Кроме того, добавьте в него секретный ингредиент. Результат вас удивит — теперь гости будут съедать этот салат первым, и просить добавку.
В чём же особенность нового рецепта? Попробуйте новую схему расположения привычных продуктов. В этом рецепте слои в салате располагаются совершенно по-другому.
Прежде чем приступить к измельчению, дайте всем ингредиентам остыть до комнатной температуры. В классическом рецепте "Селёдки под шубой" слои натираются на крупной тёрке, но здесь лучше использовать мелкую, чтобы салат получился более нежным и воздушным, а вкус ингредиентов распределился равномерно.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавать салат, украсив зеленью или ломтиками лимона.
«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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