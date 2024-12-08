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Новогодний стол 2025: что исключить, чтобы задобрить символ года

1:08
Еда

Согласно восточному календарю, 2025 год пройдёт под знаком Зелёной Деревянной Змеи. Чтобы задобрить символ года, важно правильно составить меню для новогоднего стола. Некоторые блюда стоит исключить, чтобы не разгневать хозяйку года.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Чего не должно быть на новогоднем столе 2025:

Мясо рептилий и экзотических животных. Змея, как представитель своего рода, не потерпит подобного.

Блюда из говядины и свинины. Они также не рекомендуются к подаче.

Калорийные и жирные блюда. Например, жареное мясо лучше заменить более лёгкими вариантами.

Горячие, острые блюда, копчёности и консервы. Эти продукты не соответствуют спокойному характеру Зелёной Деревянной Змеи.

Чем задобрить Змею:

Изысканные, но простые блюда из овощей, рыбы и других полезных ингредиентов идеально подойдут для праздничного стола. Такой подход не только понравится символу года, но и сделает праздник лёгким и изысканным.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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