Замените картофель в борще: удивительный результат гарантирован

Многие считают картофель незаменимым ингредиентом для борща. Однако это не совсем так: существует альтернатива, которая не только сделает суп легче, но и придаст ему новую, необычную вкусовую нотку.
Если вы хотите приготовить борщ ресторанного уровня, попробуйте заменить картофель… кабачком.
Как правильно использовать кабачки в борще
Кабачки не только гармонично вписываются в традиционный вкус борща, но и делают блюдо более полезным. Их калорийность значительно ниже, чем у картофеля, что снижает нагрузку на желудок.
Суп с кабачками получается лёгким, поэтому после его употребления вы сможете без труда насладиться вторым блюдом, не чувствуя тяжести. Этот простой трюк изменит ваш взгляд на приготовление борща.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.