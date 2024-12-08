Замените картофель в борще: удивительный результат гарантирован

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают картофель незаменимым ингредиентом для борща. Однако это не совсем так: существует альтернатива, которая не только сделает суп легче, но и придаст ему новую, необычную вкусовую нотку.

Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борщ

Если вы хотите приготовить борщ ресторанного уровня, попробуйте заменить картофель… кабачком.

Как правильно использовать кабачки в борще

Нарежьте кабачки кубиками.

Добавьте их в кастрюлю за 10 минут до завершения приготовления супа.

Кабачки не только гармонично вписываются в традиционный вкус борща, но и делают блюдо более полезным. Их калорийность значительно ниже, чем у картофеля, что снижает нагрузку на желудок.

Суп с кабачками получается лёгким, поэтому после его употребления вы сможете без труда насладиться вторым блюдом, не чувствуя тяжести. Этот простой трюк изменит ваш взгляд на приготовление борща.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

