Выяснилось, во сколько обходится россиянам приготовление глинтвейна в 2024 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом году средняя стоимость набора для приготовления глинтвейна оказалась для россиян ощутимо выше, чем годом ранее, судя по данным исследования АТОЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Глинтвейн

Сегодня стоимость приготовления этого популярного зимнего напитка составляет 1488 рублей, что на 18 % больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Газета.Ru, апельсины подорожали на 5 % и стоят в среднем 178 рублей за килограмм. Красное вино стало дороже на 33 % и продаётся по медианной цене 809 рублей за бутылку. Негазированная вода стала стоить на 7 % больше и продаётся по средней цене 44 рубля за литр.

Цены на специи также изменились: кардамон подорожал на 1 % и стоит 154 рубля, гвоздика — на 16 % и продаётся по цене 89 рублей, корица — на 4 % и стоит 78 рублей, а молотый имбирь — на 3 % и продаётся по цене 67 рублей. Сахар тоже подорожал, на 15 %, и стоит 69 рублей за килограмм.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

