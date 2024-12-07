Выяснилось, во сколько обходится россиянам приготовление глинтвейна в 2024 году

В этом году средняя стоимость набора для приготовления глинтвейна оказалась для россиян ощутимо выше, чем годом ранее, судя по данным исследования АТОЛ.
Сегодня стоимость приготовления этого популярного зимнего напитка составляет 1488 рублей, что на 18 % больше, чем в прошлом году.
Как сообщает Газета.Ru, апельсины подорожали на 5 % и стоят в среднем 178 рублей за килограмм. Красное вино стало дороже на 33 % и продаётся по медианной цене 809 рублей за бутылку. Негазированная вода стала стоить на 7 % больше и продаётся по средней цене 44 рубля за литр.
Цены на специи также изменились: кардамон подорожал на 1 % и стоит 154 рубля, гвоздика — на 16 % и продаётся по цене 89 рублей, корица — на 4 % и стоит 78 рублей, а молотый имбирь — на 3 % и продаётся по цене 67 рублей. Сахар тоже подорожал, на 15 %, и стоит 69 рублей за килограмм.
Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).
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