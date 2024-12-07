Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии

Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом — классика для многих стран. Но итальянские кулинары доказали, что вкусный гарнир можно приготовить и без этих ингредиентов.
На Апеннинском полуострове существует свой оригинальный рецепт, который делает пюре не только аппетитным, но и даже более вкусным, чем традиционное.
Как приготовить пюре по-итальянски
Итальянское пюре готово! Этот простой рецепт удивит вас насыщенным вкусом, который достигается за счёт чеснока и оливкового масла, а отсутствие молока и сливочного масла делает гарнир более лёгким.
Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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