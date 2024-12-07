Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом — классика для многих стран. Но итальянские кулинары доказали, что вкусный гарнир можно приготовить и без этих ингредиентов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пюре

На Апеннинском полуострове существует свой оригинальный рецепт, который делает пюре не только аппетитным, но и даже более вкусным, чем традиционное.

Как приготовить пюре по-итальянски

Очистите 900 граммов картофеля от кожуры и нарежьте его на кусочки среднего размера.

Положите картофель в кастрюлю, добавьте 7 зубчиков чеснока, залейте водой и посолите.

Поставьте кастрюлю на плиту и варите до мягкости картофеля.

Снимите кастрюлю с огня, слейте воду, но не выливайте её — она пригодится позже.

Разомните картофель и чеснок картофелемялкой до получения однородной массы.

Добавьте 60 мл оливкового масла, перемешайте.

Постепенно вливайте картофельный отвар (до 200 мл), постоянно помешивая, чтобы добиться нужной консистенции.

Итальянское пюре готово! Этот простой рецепт удивит вас насыщенным вкусом, который достигается за счёт чеснока и оливкового масла, а отсутствие молока и сливочного масла делает гарнир более лёгким.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

