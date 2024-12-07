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Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии

1:21
Еда

Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом — классика для многих стран. Но итальянские кулинары доказали, что вкусный гарнир можно приготовить и без этих ингредиентов.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

На Апеннинском полуострове существует свой оригинальный рецепт, который делает пюре не только аппетитным, но и даже более вкусным, чем традиционное.

Как приготовить пюре по-итальянски

  • Очистите 900 граммов картофеля от кожуры и нарежьте его на кусочки среднего размера.
  • Положите картофель в кастрюлю, добавьте 7 зубчиков чеснока, залейте водой и посолите.
  • Поставьте кастрюлю на плиту и варите до мягкости картофеля.
  • Снимите кастрюлю с огня, слейте воду, но не выливайте её — она пригодится позже.
  • Разомните картофель и чеснок картофелемялкой до получения однородной массы.
  • Добавьте 60 мл оливкового масла, перемешайте.
  • Постепенно вливайте картофельный отвар (до 200 мл), постоянно помешивая, чтобы добиться нужной консистенции.

Итальянское пюре готово! Этот простой рецепт удивит вас насыщенным вкусом, который достигается за счёт чеснока и оливкового масла, а отсутствие молока и сливочного масла делает гарнир более лёгким.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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