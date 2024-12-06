Оригинальный слоёный салат с успехом заменит на новогоднем столе привычную селёдку под шубой

Слоёный салат с сельдью — отличная альтернатива привычному блюду "Сельдь под шубой". Простые и доступные ингредиенты делают его одновременно нарядным и аппетитным.
Ингредиенты:
Приготовление:
«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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