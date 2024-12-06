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Оригинальный слоёный салат с успехом заменит на новогоднем столе привычную селёдку под шубой

1:18
Еда

Слоёный салат с сельдью — отличная альтернатива привычному блюду "Сельдь под шубой". Простые и доступные ингредиенты делают его одновременно нарядным и аппетитным.

Слоёный салат
Фото: flickr.com by California Avocados, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слоёный салат

Ингредиенты:

  • сельдь — 1 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • сыр — 100 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • зелёный лук;
  • майонез.

Приготовление:

  1. Нарезать лук полукольцами и натереть морковь на крупной тёрке. Обжарить овощи на сковороде до готовности, посолить. Остудить.
  2. Мелко нарезать шампиньоны и обжарить их до готовности, слегка посолив. Также остудить.
  3. Филе сельди нарезать кубиками, измельчить грецкие орехи. Смешать сельдь с орехами и заправить столовой ложкой майонеза. Перемешать.
  4. Собрать салат в кольце или глубокой тарелке, выкладывая слои в следующем порядке: сельдь с орехами, натёртый сыр, обжаренные овощи, грибы. Каждый слой смазать тонким слоем майонеза.
  5. Украсить салат зелёным луком. Поставить в холодильник на 2 часа перед подачей на стол.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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