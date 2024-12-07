Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона

Куриный бульон — одно из самых любимых и популярных блюд. Однако не все знают, как сделать его ещё более насыщенным и ароматным. Секрет в добавлении обжаренных костей.
Почему стоит использовать кости
Кости придают бульону особую глубину вкуса и насыщенный аромат.
Однако важно правильно их подготовить:
Важная деталь: пропорции
Не переусердствуйте с количеством костей. Для приготовления идеально подойдёт 50 граммов костей на литр воды. Такое соотношение позволяет добиться насыщенного вкуса, не делая бульон слишком жирным или тяжёлым.
При соблюдении этих простых правил вы получите бульон с богатым вкусом и приятным ароматом, который станет отличной основой для супов или самостоятельным блюдом.
Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.
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