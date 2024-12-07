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Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона

1:09
Еда

Куриный бульон — одно из самых любимых и популярных блюд. Однако не все знают, как сделать его ещё более насыщенным и ароматным. Секрет в добавлении обжаренных костей.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Почему стоит использовать кости

Кости придают бульону особую глубину вкуса и насыщенный аромат.

Однако важно правильно их подготовить:

  • Снимите с костей всё мясо. Его можно сразу добавить в воду.
  • Оставшиеся кости выложите на сковороду и обжарьте в течение нескольких минут, пока они не станут золотистыми.
  • Добавьте обжаренные кости в кастрюлю с бульоном.

Важная деталь: пропорции

Не переусердствуйте с количеством костей. Для приготовления идеально подойдёт 50 граммов костей на литр воды. Такое соотношение позволяет добиться насыщенного вкуса, не делая бульон слишком жирным или тяжёлым.

При соблюдении этих простых правил вы получите бульон с богатым вкусом и приятным ароматом, который станет отличной основой для супов или самостоятельным блюдом.

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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