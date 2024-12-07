Вы всё это время разбивали яйца неправильно: узнайте, как нужно

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Разбить яйцо в миску или на сковороду кажется простейшим кулинарным действием. Однако даже опытные повара часто делают ошибки. Оказывается, это требует правильного подхода: нож использовать нельзя, а проверка свежести продукта перед готовкой — обязательна.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Почему нельзя использовать нож

Если вы привыкли разбивать яйца ножом, знайте: это не только не нужно, но и опасно. При использовании лезвия от скорлупы могут откалываться острые кусочки, которые легко попадают в белок.

Кроме того, нож может стать источником загрязнения. Микроорганизмы с его поверхности способны проникнуть в яйцо, что увеличивает риск пищевого отравления.

Как правильно разбивать яйца

Лучше всего использовать плоскую поверхность, например, стол. Этот способ позволяет избежать попадания мелких кусочков скорлупы и сохранить содержимое яйца чистым.

Разбивать яйцо о край миски или сковороды тоже не рекомендуется: это может привести к таким же проблемам, как и при использовании ножа.

Почему нельзя сразу разбивать яйцо на сковороду

Всё просто: вы не можете быть на 100% уверены, что яйцо свежее. Если оно окажется тухлым и попадёт сразу в сковороду или в миску с другими ингредиентами, то придётся выбрасывать всё.

Чтобы избежать неприятностей:

Разбейте яйцо в отдельную ёмкость, например, в небольшую чашку.

Проверьте содержимое: белок и желток должны быть нормального цвета, без неприятного запаха.

Если яйцо свежее, добавляйте его в основное блюдо.

Эти простые действия помогут сохранить ваши блюда вкусными и безопасными!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

