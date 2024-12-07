Меньше калорий, больше вкуса: как жарить картошку правильно

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка — любимое блюдо многих гурманов. Её хрустящая золотистая корочка в сочетании с мягкой текстурой внутри практически не оставляет никого равнодушным. Однако у этого блюда есть два очевидных недостатка: оно считается вредным и отнимает много времени на приготовление.

Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

Но не стоит отказываться от удовольствия! Все проблемы можно решить, используя простой секрет — кипяток.

Что нужно сделать перед обжариванием картофеля

Нарезанный картофель поместите в глубокую ёмкость.

Залейте его кипящей водой, только что снятой с плиты.

Оставьте овощные кусочки в горячей жидкости ровно на одну минуту.

Слейте воду и тщательно просушите картофель.

Зачем обрабатывать картошку кипятком

Кипяток играет ключевую роль: он удаляет излишки крахмала и частично проваривает картофель. Благодаря этому достигаются три важных результата:

Кусочки картофеля не слипаются : во время обжаривания пластиночки остаются отдельными и равномерно поджариваются.

: во время обжаривания пластиночки остаются отдельными и равномерно поджариваются. Приготовление ускоряется в два раза : предварительная термическая обработка сокращает время на сковороде.

: предварительная термическая обработка сокращает время на сковороде. Картофель становится менее калорийным: удаление лишнего крахмала делает блюдо более полезным.

Этот простой трюк поможет приготовить любимую жареную картошку быстрее, вкуснее и с меньшим вредом для здоровья.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

