Жареная картошка — любимое блюдо многих гурманов. Её хрустящая золотистая корочка в сочетании с мягкой текстурой внутри практически не оставляет никого равнодушным. Однако у этого блюда есть два очевидных недостатка: оно считается вредным и отнимает много времени на приготовление.
Но не стоит отказываться от удовольствия! Все проблемы можно решить, используя простой секрет — кипяток.
Кипяток играет ключевую роль: он удаляет излишки крахмала и частично проваривает картофель. Благодаря этому достигаются три важных результата:
Этот простой трюк поможет приготовить любимую жареную картошку быстрее, вкуснее и с меньшим вредом для здоровья.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.