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Меньше калорий, больше вкуса: как жарить картошку правильно

1:28
Еда

Жареная картошка — любимое блюдо многих гурманов. Её хрустящая золотистая корочка в сочетании с мягкой текстурой внутри практически не оставляет никого равнодушным. Однако у этого блюда есть два очевидных недостатка: оно считается вредным и отнимает много времени на приготовление.

Картофель
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Но не стоит отказываться от удовольствия! Все проблемы можно решить, используя простой секрет — кипяток.

Что нужно сделать перед обжариванием картофеля

  • Нарезанный картофель поместите в глубокую ёмкость.
  • Залейте его кипящей водой, только что снятой с плиты.
  • Оставьте овощные кусочки в горячей жидкости ровно на одну минуту.
  • Слейте воду и тщательно просушите картофель.

Зачем обрабатывать картошку кипятком

Кипяток играет ключевую роль: он удаляет излишки крахмала и частично проваривает картофель. Благодаря этому достигаются три важных результата:

  • Кусочки картофеля не слипаются: во время обжаривания пластиночки остаются отдельными и равномерно поджариваются.
  • Приготовление ускоряется в два раза: предварительная термическая обработка сокращает время на сковороде.
  • Картофель становится менее калорийным: удаление лишнего крахмала делает блюдо более полезным.

Этот простой трюк поможет приготовить любимую жареную картошку быстрее, вкуснее и с меньшим вредом для здоровья.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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