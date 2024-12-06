Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосновые шишки: три причины, почему дачники их собирают
Ваша зима станет вкуснее: рецепт пирога из хурмы, который вы точно полюбите
Освежители мозга — Wildberries проводит проверку аромаингаляторов
Тайны цветения декабриста: как заставить зигокактус зацвести
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Скрытая угроза железа: почему его избыток может разрушить ваши кости
Обкатка шипованных шин: главные правила, о которых вы не знали
6 недооценённых горнолыжных курортов — где отдохнуть этой зимой в России
Объясняем, зачем кошке носки зимой

Незаметные признаки, что курица некачественная: проверьте перед покупкой

1:47
Еда

За последний месяц специалисты ветеринарных лабораторий Подмосковья провели 14,7 тысячи исследований на 9 тысячах проб мяса птицы и кролика. Проверка включала физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Об этом сообщает Радио 1 со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

С приближением новогодних праздников спрос на мясо птицы, особенно на курицу целой тушкой, значительно возрастает. В связи с этим специалисты министерства поделились рекомендациями, как выбрать качественный продукт.

"Кожа курицы должна быть чистой, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком. Если продукт продаётся без упаковки, обязательно понюхайте его. Любой неприятный запах — это сигнал отказаться от покупки. Особую осторожность нужно проявить при выборе полуфабрикатов в маринаде: специи могут скрывать низкое качество товара", — рассказали в ведомстве.

Не менее важно обращать внимание на срок годности продукции.

"Попросите у продавца подтверждающие документы, особенно если мясо продаётся на развес. Избегайте покупок в местах несанкционированной торговли — в таких случаях риск отравления или других тяжёлых последствий возрастает", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в министерстве напомнили, что мясо птицы и кролика относится к категории диетических продуктов. Оно богато белком, витаминами и минералами. На рынках и ярмарках Московской области представлен широкий выбор этой продукции, которая проходит строгий контроль качества в лабораториях.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Домашние животные
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Какие собаки подойдут для небольшой квартиры
Какие собаки подойдут для небольшой квартиры
Последние материалы
Как освоить искусство хождения в обуви на каблуках?
Белок, запускающий гибель клеток, и его роль в болезнях печени
Как приготовить борщ, чтобы он был ярко-красным
Обычный кашель опаснее, чем кажется: как он может навредить вашему сердцу
Как ухаживать за фикусом Бенджамина, чтобы он не лысел?
Выбираем гостиницу на Новый год
Новая вмятина или дефект покраски? Как проверить машину после ремонта
Сейсморазведка открывает новые горизонты для газодобычи в Якутии
Ягодицы выглядят привлекательнее из-за этой удивительной детали
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.