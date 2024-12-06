Незаметные признаки, что курица некачественная: проверьте перед покупкой

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

За последний месяц специалисты ветеринарных лабораторий Подмосковья провели 14,7 тысячи исследований на 9 тысячах проб мяса птицы и кролика. Проверка включала физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Об этом сообщает Радио 1 со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области.

Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица

С приближением новогодних праздников спрос на мясо птицы, особенно на курицу целой тушкой, значительно возрастает. В связи с этим специалисты министерства поделились рекомендациями, как выбрать качественный продукт.

"Кожа курицы должна быть чистой, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком. Если продукт продаётся без упаковки, обязательно понюхайте его. Любой неприятный запах — это сигнал отказаться от покупки. Особую осторожность нужно проявить при выборе полуфабрикатов в маринаде: специи могут скрывать низкое качество товара", — рассказали в ведомстве.

Не менее важно обращать внимание на срок годности продукции.

"Попросите у продавца подтверждающие документы, особенно если мясо продаётся на развес. Избегайте покупок в местах несанкционированной торговли — в таких случаях риск отравления или других тяжёлых последствий возрастает", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в министерстве напомнили, что мясо птицы и кролика относится к категории диетических продуктов. Оно богато белком, витаминами и минералами. На рынках и ярмарках Московской области представлен широкий выбор этой продукции, которая проходит строгий контроль качества в лабораториях.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

