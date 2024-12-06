Ваша зима станет вкуснее: рецепт пирога из хурмы, который вы точно полюбите

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хурму чаще всего едят свежей. Однако счастливчики, у которых на участке это дерево растет так же обильно, как яблоня, могут позволить себе сушить плоды на зиму.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ хурма

В регионах с суровым климатом хурмой наслаждаются только в холодное время года и, как правило, недолго. Но это не повод отказываться от экспериментов на кухне — пирог с хурмой станет прекрасным вариантом для зимних уютных вечеров.

Вам понадобится:

хурма — 500 г;

сахар — 150 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 15 г;

растительное масло — 45 мл;

лимон — 1 шт.;

сахарная пудра — 1 ст. л.

Как приготовить:

Удалите у хурмы хвостик, кожицу и косточки. Мякоть измельчите с помощью блендера или мясорубки. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной белой пены. Лимон тщательно вымойте и снимите цедру, натерев её на мелкой терке. Добавьте цедру во взбитые яйца, влейте растительное масло и перемешайте. Затем постепенно вмешайте пюре из хурмы. Соедините муку с разрыхлителем, просейте смесь в тесто и замешайте его до консистенции, чуть гуще, чем для оладий. Смажьте форму растительным маслом, вылейте тесто, разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог 50 минут. После остывания посыпьте пирог сахарной пудрой перед подачей.

Ароматный пирог с хурмой готов! Этот десерт станет любимым лакомством в любое время года.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

