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Ваша зима станет вкуснее: рецепт пирога из хурмы, который вы точно полюбите

1:44
Еда

Хурму чаще всего едят свежей. Однако счастливчики, у которых на участке это дерево растет так же обильно, как яблоня, могут позволить себе сушить плоды на зиму.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

В регионах с суровым климатом хурмой наслаждаются только в холодное время года и, как правило, недолго. Но это не повод отказываться от экспериментов на кухне — пирог с хурмой станет прекрасным вариантом для зимних уютных вечеров.

Вам понадобится:

  • хурма — 500 г;
  • сахар — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • растительное масло — 45 мл;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Удалите у хурмы хвостик, кожицу и косточки. Мякоть измельчите с помощью блендера или мясорубки.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной белой пены.
  3. Лимон тщательно вымойте и снимите цедру, натерев её на мелкой терке.
  4. Добавьте цедру во взбитые яйца, влейте растительное масло и перемешайте. Затем постепенно вмешайте пюре из хурмы.
  5. Соедините муку с разрыхлителем, просейте смесь в тесто и замешайте его до консистенции, чуть гуще, чем для оладий.
  6. Смажьте форму растительным маслом, вылейте тесто, разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог 50 минут.
  7. После остывания посыпьте пирог сахарной пудрой перед подачей.

Ароматный пирог с хурмой готов! Этот десерт станет любимым лакомством в любое время года.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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