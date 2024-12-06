Ваша зима станет вкуснее: рецепт пирога из хурмы, который вы точно полюбите

Хурму чаще всего едят свежей. Однако счастливчики, у которых на участке это дерево растет так же обильно, как яблоня, могут позволить себе сушить плоды на зиму.
В регионах с суровым климатом хурмой наслаждаются только в холодное время года и, как правило, недолго. Но это не повод отказываться от экспериментов на кухне — пирог с хурмой станет прекрасным вариантом для зимних уютных вечеров.
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Как приготовить:
Ароматный пирог с хурмой готов! Этот десерт станет любимым лакомством в любое время года.
Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).
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