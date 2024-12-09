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Почему эти зимние супы могут спасти ваш организм от холода и лишних килограммов

1:23
Еда

Зимой особенно важно поддерживать организм с помощью калорийной и сытной пищи, но никто не хочет набрать лишний вес. Диетолог Лариса Фаерман уверена, что можно с комфортом питаться зимой, не прибавляя лишних килограммов, если перейти на наваристые супы и бульоны.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

В холодное время года наш организм требует сбалансированного питания, включающего все необходимые вещества — белки, жиры, углеводы, витамины. Зимние супы, такие как щи, борщ, солянка, а также рыбные и куриные бульоны, идеально подходят для этого. Они содержат много жидкости и гущи, которые заполняют желудок, обеспечивая длительное чувство сытости. Это позволяет избежать перекусов и помогает контролировать аппетит.

Животные жиры в умеренных количествах тоже полезны, так как они согревают и насыщают. Поэтому можно готовить супы и бульоны на жирном мясе, что будет отличным решением для зимнего питания.

Диетолог рекомендовала включать супы в рацион всем — даже тем, кто не является их большим поклонником. Исключением являются лишь острые супы, такие как харчо и том-ям. После их употребления не стоит сразу выходить на улицу, так как это может увеличить риск простуды.

 

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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