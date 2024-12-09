Полезный продукт или бомба замедленного действия? Все о магазинных йогуртах

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Йогурты давно стали частью здорового рациона. Однако, стоит ли доверять магазинным продуктам? Диетолог и нутрициолог Лариса Габдулхакова дала свой ответ на этот вопрос.

Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Йогурт

По словам специалиста, магазинные йогурты не всегда полезны. Они часто содержат множество добавок, красителей и усилителей вкуса, которые могут вызывать аллергические реакции. Хотя йогурт сам по себе выглядит как здоровый продукт, в реальности его длительный срок хранения может стать причиной того, что он больше не несет пользы.

Производители часто экономят на качестве ингредиентов, заменяя их дешевыми химическими добавками. В лучшем случае такой йогурт не принесет пользы организму, а в худшем — вызовет аллергию. Это особенно опасно для детей, которые часто потребляют "взрослые" йогурты, не осознавая возможную угрозу.

Нутрициолог подчеркивает, что в долгохранящихся йогуртах нет живых молочнокислых бактерий, необходимых для здоровья кишечника. Такой продукт может стать причиной аллергии, проявляющейся в виде дерматита. Причем последствия регулярного употребления таких продуктов могут проявиться не сразу, а через несколько месяцев или даже год.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта.



