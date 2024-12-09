Как приготовить фаршированные перцы вкусно и без риса

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные перцы — это традиционное блюдо, которое обычно готовят с добавлением риса. Однако существует не менее вкусная и более легкая версия рецепта, где рис не используется. Этот способ давно полюбился многим хозяйкам благодаря простоте и насыщенному вкусу.

Что понадобится:

4-6 болгарских перцев

300 г фарша

1 репчатый лук

1 морковь

1 помидор

2 зубчика чеснока

1 ст. ложка томатной пасты

2 ст. ложки растительного масла

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Приготовление начинки:

В миске соедините фарш, мелко нарезанный лук, чеснок, помидор и натертую морковь.

Добавьте специи и томатную пасту, хорошо перемешайте.

Подготовка перцев:

Тщательно промойте перцы, удалите плодоножки и семена.

Наполните каждый перец приготовленной начинкой.

Обжарка и тушение:

На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте перцы со всех сторон по 5-7 минут.

Добавьте воды, накройте крышкой и тушите на среднем огне 25-30 минут.

Подача:

Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

Этот рецепт станет отличным выбором для семейного ужина. Он не только прост в приготовлении, но и радует насыщенным вкусом.