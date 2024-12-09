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Как приготовить фаршированные перцы вкусно и без риса

1:27
Еда

Фаршированные перцы — это традиционное блюдо, которое обычно готовят с добавлением риса. Однако существует не менее вкусная и более легкая версия рецепта, где рис не используется. Этот способ давно полюбился многим хозяйкам благодаря простоте и насыщенному вкусу.

Что понадобится:

  • 4-6 болгарских перцев
  • 300 г фарша
  • 1 репчатый лук
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. ложка томатной пасты
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Приготовление начинки:

  • В миске соедините фарш, мелко нарезанный лук, чеснок, помидор и натертую морковь.
  • Добавьте специи и томатную пасту, хорошо перемешайте.

Подготовка перцев:

  • Тщательно промойте перцы, удалите плодоножки и семена.
  • Наполните каждый перец приготовленной начинкой.

Обжарка и тушение:

  • На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте перцы со всех сторон по 5-7 минут.
  • Добавьте воды, накройте крышкой и тушите на среднем огне 25-30 минут.

Подача:

  • Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

Этот рецепт станет отличным выбором для семейного ужина. Он не только прост в приготовлении, но и радует насыщенным вкусом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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