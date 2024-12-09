Как приготовить фаршированные перцы вкусно и без риса

Фаршированные перцы — это традиционное блюдо, которое обычно готовят с добавлением риса. Однако существует не менее вкусная и более легкая версия рецепта, где рис не используется. Этот способ давно полюбился многим хозяйкам благодаря простоте и насыщенному вкусу.
Что понадобится:
4-6 болгарских перцев
300 г фарша
1 репчатый лук
1 морковь
1 помидор
2 зубчика чеснока
1 ст. ложка томатной пасты
2 ст. ложки растительного масла
Соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
Приготовление начинки:
В миске соедините фарш, мелко нарезанный лук, чеснок, помидор и натертую морковь.
Добавьте специи и томатную пасту, хорошо перемешайте.
Подготовка перцев:
Тщательно промойте перцы, удалите плодоножки и семена.
Наполните каждый перец приготовленной начинкой.
Обжарка и тушение:
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте перцы со всех сторон по 5-7 минут.
Добавьте воды, накройте крышкой и тушите на среднем огне 25-30 минут.
Подача:
Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
Этот рецепт станет отличным выбором для семейного ужина. Он не только прост в приготовлении, но и радует насыщенным вкусом.