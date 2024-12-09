Преимущества скандинавской диеты для вашего здоровья

Скандинавская диета, также известная как нордическая, представляет собой систему питания, основанную на традиционных продуктах северных стран. Она включает в себя рыбу, мясо дичи, ягоды и ферментированные овощи. Эндокринолог и диетолог Антон Поляков считает, что этот рацион наиболее приемлем для россиян, поскольку он легко адаптируется под местные продукты и привычки.
Преимущества скандинавской диеты включают снижение артериального давления, укрепление иммунитета и нормализацию работы желудочно-кишечного тракта. Однако при заболеваниях ЖКТ рекомендуется проконсультироваться с врачом перед переходом на этот тип питания.
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