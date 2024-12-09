Преимущества скандинавской диеты для вашего здоровья

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Скандинавская диета, также известная как нордическая, представляет собой систему питания, основанную на традиционных продуктах северных стран. Она включает в себя рыбу, мясо дичи, ягоды и ферментированные овощи. Эндокринолог и диетолог Антон Поляков считает, что этот рацион наиболее приемлем для россиян, поскольку он легко адаптируется под местные продукты и привычки.

Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иваси

Основные принципы скандинавской диеты:

Преобладание местных продуктов: использование сезонных овощей, фруктов и ягод, характерных для северных регионов.

Умеренное потребление мяса: предпочтение отдается рыбе и морепродуктам, а также мясу дичи.

Ограничение сахара и переработанных продуктов: минимизация потребления сахара, белой муки и полуфабрикатов.

Дробное питание: прием пищи 4-5 раз в день небольшими порциями.

Преимущества скандинавской диеты включают снижение артериального давления, укрепление иммунитета и нормализацию работы желудочно-кишечного тракта. Однако при заболеваниях ЖКТ рекомендуется проконсультироваться с врачом перед переходом на этот тип питания.