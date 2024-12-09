Как сахар ускоряет появление морщин и что с этим делать

Сахар — один из самых популярных продуктов в нашем рационе, но его чрезмерное потребление может ускорять процессы старения кожи. Врач Александр Мясников утверждает, что отказ от сахара способен сохранить упругость кожи и предотвратить ее дряблость.
Состояние кожи, волос и ногтей напрямую зависит от питания. Избыток сахара в рационе приводит к процессу гликации — соединению молекул сахара с белками, такими как коллаген и эластин. Это нарушает их структуру, снижая эластичность кожи и способствуя появлению морщин и обвисанию.
Александр Мясников в эфире программы "Доктор Мясников" отметил, что быстрые углеводы, распадаясь, образуют углекислый газ и воду, которая задерживается в организме, вызывая отечность. Это, в свою очередь, способствует разрушению коллагена и провисанию кожи под действием силы тяжести.
Для поддержания упругости и здоровья кожи рекомендуется:
Отказ от сахара не только способствует сохранению молодости кожи, но и приносит пользу всему организму.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.
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