Как сахар ускоряет появление морщин и что с этим делать

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Сахар — один из самых популярных продуктов в нашем рационе, но его чрезмерное потребление может ускорять процессы старения кожи. Врач Александр Мясников утверждает, что отказ от сахара способен сохранить упругость кожи и предотвратить ее дряблость.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Как сахар влияет на кожу?

Состояние кожи, волос и ногтей напрямую зависит от питания. Избыток сахара в рационе приводит к процессу гликации — соединению молекул сахара с белками, такими как коллаген и эластин. Это нарушает их структуру, снижая эластичность кожи и способствуя появлению морщин и обвисанию.

Александр Мясников в эфире программы "Доктор Мясников" отметил, что быстрые углеводы, распадаясь, образуют углекислый газ и воду, которая задерживается в организме, вызывая отечность. Это, в свою очередь, способствует разрушению коллагена и провисанию кожи под действием силы тяжести.

Как сохранить молодость кожи?

Для поддержания упругости и здоровья кожи рекомендуется:

Сократить потребление сахара. Это замедлит процессы гликации и сохранит структуру коллагена и эластина.

Обогатить рацион антиоксидантами. Продукты, богатые антиоксидантами, такие как красный виноград, черника и зеленый чай, помогают защитить кожу от повреждений.

Использовать косметику с антиоксидантами. Средства с витаминами и антиоксидантами могут смягчить вредные эффекты гликации.

Отказ от сахара не только способствует сохранению молодости кожи, но и приносит пользу всему организму.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

