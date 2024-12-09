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Сколько мандаринов можно съесть за день без вреда

1:40
Еда

Мандарины — любимый зимний фрукт, который хочется есть каждый день. Но диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупреждает, что чрезмерное увлечение цитрусовыми может навредить здоровью. Специалист рассказала, как правильно употреблять мандарины, чтобы получить пользу и избежать неприятных последствий.

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Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Сколько мандаринов можно съесть за день?

По словам Нурии Диановой, безопасная суточная норма для мандаринов составляет:

  • До 150 г для женщин.
  • До 200 г для мужчин.

Эти рекомендации помогают избежать аллергии, раздражения слизистой желудка и других побочных эффектов. Если съесть больше, возможны такие симптомы, как сыпь, бурление в животе или расстройство пищеварения.

Почему нельзя есть мандарины без меры?

Мандарины содержат аминокислоту гистамин, которая может вызывать аллергические реакции. К тому же их кислая природа раздражает желудок, что особенно опасно для людей с гастритом или язвой. Диетолог рекомендует есть мандарины не каждый день, а через день, чтобы сохранить баланс и разнообразие в рационе.

Польза мандаринов зимой

Несмотря на ограничения, мандарины остаются ценным источником витаминов и минералов. Они:

  • Улучшают настроение и помогают справиться с зимней депрессией.
  • Содержат витамины, укрепляющие иммунитет.
  • Поддерживают общее здоровье организма.

Включайте мандарины в рацион, но не забывайте о мере и чередуйте с другими полезными продуктами.

Уточнения

Иммуните́т  человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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