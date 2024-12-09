Сколько мандаринов можно съесть за день без вреда

Мандарины — любимый зимний фрукт, который хочется есть каждый день. Но диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупреждает, что чрезмерное увлечение цитрусовыми может навредить здоровью. Специалист рассказала, как правильно употреблять мандарины, чтобы получить пользу и избежать неприятных последствий.
По словам Нурии Диановой, безопасная суточная норма для мандаринов составляет:
Эти рекомендации помогают избежать аллергии, раздражения слизистой желудка и других побочных эффектов. Если съесть больше, возможны такие симптомы, как сыпь, бурление в животе или расстройство пищеварения.
Мандарины содержат аминокислоту гистамин, которая может вызывать аллергические реакции. К тому же их кислая природа раздражает желудок, что особенно опасно для людей с гастритом или язвой. Диетолог рекомендует есть мандарины не каждый день, а через день, чтобы сохранить баланс и разнообразие в рационе.
Несмотря на ограничения, мандарины остаются ценным источником витаминов и минералов. Они:
Включайте мандарины в рацион, но не забывайте о мере и чередуйте с другими полезными продуктами.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие сорта картофеля подходят для нового сезона. Эти устойчивые к болезням разновидности порадуют вкусом и урожаем!