Сколько мандаринов можно съесть за день без вреда

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины — любимый зимний фрукт, который хочется есть каждый день. Но диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупреждает, что чрезмерное увлечение цитрусовыми может навредить здоровью. Специалист рассказала, как правильно употреблять мандарины, чтобы получить пользу и избежать неприятных последствий.

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Сколько мандаринов можно съесть за день?

По словам Нурии Диановой, безопасная суточная норма для мандаринов составляет:

До 150 г для женщин.

До 200 г для мужчин.

Эти рекомендации помогают избежать аллергии, раздражения слизистой желудка и других побочных эффектов. Если съесть больше, возможны такие симптомы, как сыпь, бурление в животе или расстройство пищеварения.

Почему нельзя есть мандарины без меры?

Мандарины содержат аминокислоту гистамин, которая может вызывать аллергические реакции. К тому же их кислая природа раздражает желудок, что особенно опасно для людей с гастритом или язвой. Диетолог рекомендует есть мандарины не каждый день, а через день, чтобы сохранить баланс и разнообразие в рационе.

Польза мандаринов зимой

Несмотря на ограничения, мандарины остаются ценным источником витаминов и минералов. Они:

Улучшают настроение и помогают справиться с зимней депрессией.

Содержат витамины, укрепляющие иммунитет.

Поддерживают общее здоровье организма.

Включайте мандарины в рацион, но не забывайте о мере и чередуйте с другими полезными продуктами.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



