Многие уверены, что вкусное картофельное пюре невозможно приготовить без молока и сливочного масла. Однако итальянская кухня доказывает обратное. На Апеннинском полуострове пюре готовят совсем иначе, и результат превосходит все ожидания.
Итальянский способ приготовления исключает молочные продукты, но блюдо всё равно получается аппетитным и даже более вкусным, чем традиционные варианты.
Добавление чеснока и использование оливкового масла придают гарниру богатый аромат и лёгкую текстуру. Итальянское пюре получается не только вкусным, но и более лёгким, что делает его отличным гарниром к любому блюду.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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