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Итальянский рецепт пюре без молока и масла

1:25
Еда

Многие уверены, что вкусное картофельное пюре невозможно приготовить без молока и сливочного масла. Однако итальянская кухня доказывает обратное. На Апеннинском полуострове пюре готовят совсем иначе, и результат превосходит все ожидания.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Итальянский способ приготовления исключает молочные продукты, но блюдо всё равно получается аппетитным и даже более вкусным, чем традиционные варианты.

Как приготовить картофельное пюре по-итальянски

  1. Очистите 900 граммов картофеля и нарежьте его кусочками среднего размера.
  2. Сложите картофель в кастрюлю, добавьте 7 зубчиков чеснока, залейте водой и слегка посолите.
  3. Отварите овощи до мягкости, затем слейте воду в отдельную ёмкость — она ещё пригодится.
  4. Разомните картофель и чеснок до однородности, добавьте около 60 миллилитров оливкового масла.
  5. Постепенно влейте картофельный отвар, постоянно помешивая. Важно не переборщить: для нужной консистенции достаточно 200 миллилитров или даже меньше.

Чем это пюре отличается?

Добавление чеснока и использование оливкового масла придают гарниру богатый аромат и лёгкую текстуру. Итальянское пюре получается не только вкусным, но и более лёгким, что делает его отличным гарниром к любому блюду.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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