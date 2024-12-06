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Почему селёдку под шубой готовят неправильно

1:10
Еда

Многие любят селёдку под шубой, но далеко не все готовят её правильно. Часто нижним слоем салата делают рыбу или картофель, однако это не самый удачный выбор.

Расположение картофеля снизу действительно помогает салату оставаться более "цельным" и аккуратным, но такой подход лишает блюдо максимального вкуса.

Для настоящей гармонии вкусов первый слой должен быть из свёклы.

Как правильно собирать слои салата

  1. Первый слой — измельчённая свёкла. Сверху добавьте немного лука.
  2. Следующий слой — кусочки сельди.
  3. Потом выкладывается картофель, а за ним остальные ингредиенты, такие как яйца и морковь.
  4. Верхний слой снова завершает свёкла.

Почему свёкла внизу — это правильно

Свекольно-луковая основа делает вкус салата более насыщенным и свежим. Лук смягчает свёклу, делая её нежной, а расположение рыбы на этой подушке позволяет её вкусу раскрываться максимально ярко. Такой порядок слоёв придаёт блюду особую сочность и насыщенность.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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