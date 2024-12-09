Консервированные фрукты — доступный и полезный выбор для вашего рациона

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно ли заменить свежие фрукты консервированными? Эксперты утверждают, что консервированные плоды тоже могут быть полезной частью рациона. Но есть важные нюансы, которые стоит учитывать.

Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ананас

Польза консервированных фруктов

В консервированных фруктах сохраняются микро- и макроэлементы, антиоксиданты и клетчатка, хотя уровень витамина С в них ниже, чем в свежих плодах. Преимущества консервированных фруктов:

Доступность круглый год: не нужно учитывать сезонность.

Удобное хранение: они долго не портятся.

Бюджетность: часто стоят дешевле свежих.

На что обратить внимание?

Эксперты предупреждают, что нельзя полностью заменять свежие фрукты консервированными, особенно если они хранятся в сиропе, богатом добавленным сахаром. Лучше выбирать продукты в собственном соку. Даже такие варианты не рекомендуется употреблять ежедневно.

Как есть консервированные фрукты?

Чтобы получить максимум пользы, сочетайте консервированные фрукты с продуктами, содержащими белок, например:

Сыром.

Орехами.

Добавляйте их в выпечку, салаты или коктейли.

Используйте вместо калорийных десертов.

Консервированные фрукты могут быть вкусной и полезной альтернативой, но их следует употреблять умеренно и сочетать с другими полезными продуктами.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



