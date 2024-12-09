Консервированные фрукты — доступный и полезный выбор для вашего рациона

Можно ли заменить свежие фрукты консервированными? Эксперты утверждают, что консервированные плоды тоже могут быть полезной частью рациона. Но есть важные нюансы, которые стоит учитывать.
В консервированных фруктах сохраняются микро- и макроэлементы, антиоксиданты и клетчатка, хотя уровень витамина С в них ниже, чем в свежих плодах. Преимущества консервированных фруктов:
Эксперты предупреждают, что нельзя полностью заменять свежие фрукты консервированными, особенно если они хранятся в сиропе, богатом добавленным сахаром. Лучше выбирать продукты в собственном соку. Даже такие варианты не рекомендуется употреблять ежедневно.
Чтобы получить максимум пользы, сочетайте консервированные фрукты с продуктами, содержащими белок, например:
Консервированные фрукты могут быть вкусной и полезной альтернативой, но их следует употреблять умеренно и сочетать с другими полезными продуктами.
Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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