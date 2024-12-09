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Консервированные фрукты — доступный и полезный выбор для вашего рациона

1:26
Еда

Можно ли заменить свежие фрукты консервированными? Эксперты утверждают, что консервированные плоды тоже могут быть полезной частью рациона. Но есть важные нюансы, которые стоит учитывать.

Ананас
Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ананас

Польза консервированных фруктов

В консервированных фруктах сохраняются микро- и макроэлементы, антиоксиданты и клетчатка, хотя уровень витамина С в них ниже, чем в свежих плодах. Преимущества консервированных фруктов:

  • Доступность круглый год: не нужно учитывать сезонность.
  • Удобное хранение: они долго не портятся.
  • Бюджетность: часто стоят дешевле свежих.

На что обратить внимание?

Эксперты предупреждают, что нельзя полностью заменять свежие фрукты консервированными, особенно если они хранятся в сиропе, богатом добавленным сахаром. Лучше выбирать продукты в собственном соку. Даже такие варианты не рекомендуется употреблять ежедневно.

Как есть консервированные фрукты?

Чтобы получить максимум пользы, сочетайте консервированные фрукты с продуктами, содержащими белок, например:

  • Сыром.
  • Орехами.
  • Добавляйте их в выпечку, салаты или коктейли.
  • Используйте вместо калорийных десертов.

Консервированные фрукты могут быть вкусной и полезной альтернативой, но их следует употреблять умеренно и сочетать с другими полезными продуктами.

Уточнения

Рацион  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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