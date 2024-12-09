Как приготовить картофель, чтобы сохранить все витамины

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли очищать картофель перед приготовлением, но это большая ошибка, утверждает доктор. Он рассказал, почему кожура картофеля играет ключевую роль для сохранения его полезных свойств.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка, картофель

Почему нельзя чистить картофель?

По словам врача, очищение картофеля делает его практически бесполезным. Вместе с кожурой теряются важные микроэлементы и витамины, включая витамин К. Более того, очищенный картофель имеет высокий гликемический индекс, что может повышать уровень глюкозы в крови.

Как приготовить картофель правильно?

Лучший способ сохранить питательную ценность картофеля — готовить его в мундире. Это может быть как варка, так и запекание в кожуре. Такие методы позволяют сохранить в клубнях витамины и микроэлементы, которые важны для здоровья организма.

Что происходит при очищении?

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — отметил доктор.

Таким образом, привычка очищать картофель перед приготовлением лишает его пользы.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



