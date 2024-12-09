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Как приготовить картофель, чтобы сохранить все витамины

1:13
Еда

Многие привыкли очищать картофель перед приготовлением, но это большая ошибка, утверждает доктор. Он рассказал, почему кожура картофеля играет ключевую роль для сохранения его полезных свойств.

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

Почему нельзя чистить картофель?

По словам врача, очищение картофеля делает его практически бесполезным. Вместе с кожурой теряются важные микроэлементы и витамины, включая витамин К. Более того, очищенный картофель имеет высокий гликемический индекс, что может повышать уровень глюкозы в крови.

Как приготовить картофель правильно?

Лучший способ сохранить питательную ценность картофеля — готовить его в мундире. Это может быть как варка, так и запекание в кожуре. Такие методы позволяют сохранить в клубнях витамины и микроэлементы, которые важны для здоровья организма.

Что происходит при очищении?

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — отметил доктор.

Таким образом, привычка очищать картофель перед приготовлением лишает его пользы.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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