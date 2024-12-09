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Карамелизированные яблоки в блинах: простой рецепт для гурманов

Еда

Блины — это всегда вкусно, но выбор начинки делает их настоящим кулинарным шедевром. Мясной фарш, творог, сгущенка и джемы давно стали классикой. Однако для настоящих гурманов есть более изысканный и оригинальный вариант — начинка из карамелизированных яблок. Она не только удивит ваших домочадцев, но и очень проста в приготовлении.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Что понадобится:

  • 500 г яблок (желательно кислых сортов)
  • 50 г сливочного масла
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1/2 чайной ложки корицы

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка яблок: Тщательно промойте яблоки, снимите кожуру, удалите сердцевину с косточками и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Приготовление карамели: На сковороде растопите сливочное масло на медленном огне, добавьте сахар и готовьте до карамельного оттенка.
  3. Добавление яблок: Высыпьте нарезанные яблоки в карамель и обжаривайте 2-3 минуты, постоянно помешивая.
  4. Корица: Добавьте корицу, перемешайте и протомите еще минуту на огне.
  5. Охлаждение: Снимите начинку с огня, дайте ей остыть, а затем фаршируйте блины.

Этот рецепт идеально подходит для уютных семейных завтраков или праздничного угощения. Начинка из яблок с корицей придаст блинам неповторимый аромат и вкус, рассказали на YouTube-канале "Вкусно с Оксаной Богомоловой".

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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