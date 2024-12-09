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Как простой напиток помогает снизить гормон стресса

1:47
Еда

Депрессия, тревожность, снижение концентрации, переедание и увеличение жира на животе — все это может указывать на повышенный уровень кортизола, известного как гормон стресса. Диетолог Маргарита Королева утверждает, что справиться с этой проблемой поможет простой и доступный напиток — зеленый чай.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Почему повышается кортизол?

Когда организм испытывает стресс, надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол. В умеренных количествах это полезно, но избыток гормона приводит к его резистентности. Это означает, что кортизол перестает выполнять свои функции, что влечет за собой:

  • Проблемы с лишним весом.
  • Снижение настроения и развитие депрессии.
  • Воспалительные процессы.

Зеленый чай — решение проблемы

Стабилизировать уровень кортизола помогает регулярное употребление зеленого чая. Диетолог Маргарита Королева в своем Telegram-канале объяснила, что секрет напитка — в содержании мощного фитонутриента EGCG (эпигаллокатехин галлат). Он блокирует фермент, который превращает неактивный кортизол в активный.

"Начните пить зеленый чай понемногу, но ежедневно. Половины чашки в день достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола", — рекомендует специалист.

Как помогает зеленый чай?

Регулярное употребление зеленого чая не только снижает уровень кортизола, но и улучшает общее состояние:

  • Стабилизирует настроение.
  • Снижает воспаления.
  • Способствует контролю веса.

Таким образом, зеленый чай становится не только полезным напитком, но и эффективным инструментом в борьбе со стрессом.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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