Как простой напиток помогает снизить гормон стресса

Депрессия, тревожность, снижение концентрации, переедание и увеличение жира на животе — все это может указывать на повышенный уровень кортизола, известного как гормон стресса. Диетолог Маргарита Королева утверждает, что справиться с этой проблемой поможет простой и доступный напиток — зеленый чай.
Когда организм испытывает стресс, надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол. В умеренных количествах это полезно, но избыток гормона приводит к его резистентности. Это означает, что кортизол перестает выполнять свои функции, что влечет за собой:
Стабилизировать уровень кортизола помогает регулярное употребление зеленого чая. Диетолог Маргарита Королева в своем Telegram-канале объяснила, что секрет напитка — в содержании мощного фитонутриента EGCG (эпигаллокатехин галлат). Он блокирует фермент, который превращает неактивный кортизол в активный.
"Начните пить зеленый чай понемногу, но ежедневно. Половины чашки в день достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола", — рекомендует специалист.
Регулярное употребление зеленого чая не только снижает уровень кортизола, но и улучшает общее состояние:
Таким образом, зеленый чай становится не только полезным напитком, но и эффективным инструментом в борьбе со стрессом.
Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.