Как простой напиток помогает снизить гормон стресса

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Депрессия, тревожность, снижение концентрации, переедание и увеличение жира на животе — все это может указывать на повышенный уровень кортизола, известного как гормон стресса. Диетолог Маргарита Королева утверждает, что справиться с этой проблемой поможет простой и доступный напиток — зеленый чай.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай

Почему повышается кортизол?

Когда организм испытывает стресс, надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол. В умеренных количествах это полезно, но избыток гормона приводит к его резистентности. Это означает, что кортизол перестает выполнять свои функции, что влечет за собой:

Проблемы с лишним весом.

Снижение настроения и развитие депрессии.

Воспалительные процессы.

Зеленый чай — решение проблемы

Стабилизировать уровень кортизола помогает регулярное употребление зеленого чая. Диетолог Маргарита Королева в своем Telegram-канале объяснила, что секрет напитка — в содержании мощного фитонутриента EGCG (эпигаллокатехин галлат). Он блокирует фермент, который превращает неактивный кортизол в активный.

"Начните пить зеленый чай понемногу, но ежедневно. Половины чашки в день достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола", — рекомендует специалист.

Как помогает зеленый чай?

Регулярное употребление зеленого чая не только снижает уровень кортизола, но и улучшает общее состояние:

Стабилизирует настроение.

Снижает воспаления.

Способствует контролю веса.

Таким образом, зеленый чай становится не только полезным напитком, но и эффективным инструментом в борьбе со стрессом.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

