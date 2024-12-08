Полезная колбаса существует: чем ливерная лучше Докторской и Краковской

Полезная колбаса — звучит как оксюморон, однако Елена Малышева уверяет, что она существует, и к тому же является одной из самых дешёвых. Телеведущая в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, почему стоит обратить внимание на ливерную колбасу.
Елена Малышева подчеркнула, что ливерная колбаса содержит больше полезных веществ, чем многие другие виды колбас.
В ней:
Теледоктор отметила, что вкус этого продукта — на любителя, но его пищевая ценность уникальна.
"Ливерная колбаса, пропавшая из магазинов, — самая полезная! Уникальный продукт", — подчеркнула Малышева.
Ведущая лично отправилась в супермаркет, чтобы убедиться в доступности ливерной колбасы. Несмотря на её дешевизну, продукт содержит множество важных элементов, которые поддерживают здоровье.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
Селе́н (химический символ — Se, от лат. Selenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 34.
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