Полезная колбаса существует: чем ливерная лучше Докторской и Краковской

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Полезная колбаса — звучит как оксюморон, однако Елена Малышева уверяет, что она существует, и к тому же является одной из самых дешёвых. Телеведущая в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, почему стоит обратить внимание на ливерную колбасу.

Фото: freepik.com колбаса

Почему ливерная колбаса полезна

Елена Малышева подчеркнула, что ливерная колбаса содержит больше полезных веществ, чем многие другие виды колбас.

В ней:

много меди: в 8 раз больше, чем в "Докторской", и в 20 раз больше, чем в "Краковской".

селен и витамин B12: стимулируют работу иммунных клеток, укрепляя защитные силы организма.

Особенности ливерной колбасы

Теледоктор отметила, что вкус этого продукта — на любителя, но его пищевая ценность уникальна.

"Ливерная колбаса, пропавшая из магазинов, — самая полезная! Уникальный продукт", — подчеркнула Малышева.

Бюджетный выбор с пользой

Ведущая лично отправилась в супермаркет, чтобы убедиться в доступности ливерной колбасы. Несмотря на её дешевизну, продукт содержит множество важных элементов, которые поддерживают здоровье.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.





Селе́н (химический символ — Se, от лат. Selenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 34.

