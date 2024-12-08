Бюджетная закуска, которая выглядит как ресторанный шедевр

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки — это не только вкусная, но и эффектная закуска для праздничного стола. Обычно их наполняют красной рыбой или икрой, но существует более необычный и бюджетный вариант начинки — с использованием соленой сельди. Такое сочетание приятно удивит ваших гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тарталетки с грибами и курицей

Что понадобится:

250 г филе соленой сельди

12 тарталеток

150 г творога (20%)

2 вареных яйца

Зелень для украшения

Как приготовить:

Филе сельди нарежьте на кусочки. Несколько небольших кусочков оставьте для украшения, остальные измельчите в блендере. Добавьте в блендер вареные яйца и творог, все тщательно перемелите до однородной массы. Получившуюся начинку с помощью кондитерского пакета разложите по тарталеткам. Украсьте зеленью и оставленными кусочками сельди.

Такой рецепт не только прост, но и выгодно отличается оригинальностью. Гости точно оценят эту изысканную и необычную закуску.

Уточнения

Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.



