Бюджетная закуска, которая выглядит как ресторанный шедевр

Тарталетки — это не только вкусная, но и эффектная закуска для праздничного стола. Обычно их наполняют красной рыбой или икрой, но существует более необычный и бюджетный вариант начинки — с использованием соленой сельди. Такое сочетание приятно удивит ваших гостей.
Такой рецепт не только прост, но и выгодно отличается оригинальностью. Гости точно оценят эту изысканную и необычную закуску.
Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.
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