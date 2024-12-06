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Быстрая новогодняя закуска из того, что есть в холодильнике

Еда

Приготовьте быструю новогоднюю закуска всего за 15 минут.

Слоёное тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Слоёное тесто
  1. Слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте квадратиками или можно это сделать формочками-вырубками, например в форме звезды или ёлочки.
  2. Смажьте желтком и чуть посыпьте чёрным кунжутом.
  3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
  4. Когда остынут, разрежьте поперёк пополам и добавьте начинку.

Начинку можно взять на ваше усмотрение. Можно, например, использовать сливочный сыр, рыбу, рукколу, авокадо, сыровяленую колбасу, огурец, шпинат. Можно сделать сладкие начинки для детей.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.

Семена кунжута бывают как белыми, так и чёрными (Sesamum radiatum). Каждая из разновидностей обладает своими вкусовыми качествами.
 

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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