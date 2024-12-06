Быстрая новогодняя закуска из того, что есть в холодильнике

Приготовьте быструю новогоднюю закуска всего за 15 минут.
Начинку можно взять на ваше усмотрение. Можно, например, использовать сливочный сыр, рыбу, рукколу, авокадо, сыровяленую колбасу, огурец, шпинат. Можно сделать сладкие начинки для детей.
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.
Семена кунжута бывают как белыми, так и чёрными (Sesamum radiatum). Каждая из разновидностей обладает своими вкусовыми качествами.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.