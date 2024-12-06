Быстрая новогодняя закуска из того, что есть в холодильнике

Приготовьте быструю новогоднюю закуска всего за 15 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Слоёное тесто

Слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте квадратиками или можно это сделать формочками-вырубками, например в форме звезды или ёлочки. Смажьте желтком и чуть посыпьте чёрным кунжутом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Когда остынут, разрежьте поперёк пополам и добавьте начинку.

Начинку можно взять на ваше усмотрение. Можно, например, использовать сливочный сыр, рыбу, рукколу, авокадо, сыровяленую колбасу, огурец, шпинат. Можно сделать сладкие начинки для детей.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.



Семена кунжута бывают как белыми, так и чёрными (Sesamum radiatum). Каждая из разновидностей обладает своими вкусовыми качествами.



