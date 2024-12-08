Стоять рядом с микроволновкой — безопасно ли это

Микроволновые печи давно стали неотъемлемой частью современной кухни, однако мифы о вреде их использования до сих пор вызывают споры. Одни опасаются, что электромагнитные волны воздействуют на организм, другие убеждены, что разогретая в микроволновке пища теряет свои свойства. Телеведущая и врач Елена Малышева развеяла эти мифы в программе "Жить здорово!".
Елена Малышева отметила, что каждая современная микроволновая печь оснащена специальной защитой, поэтому стоять рядом с работающим прибором абсолютно безопасно.
"Если бы электромагнитные волны воздействовали на человека, мы бы тоже нагревались, а в конечном итоге сварились", — объяснила врач.
Телеведущая подчеркнула, что способ приготовления пищи в микроволновой печи не только не вредит продуктам, но даже полезнее многих традиционных методов готовки. Качество и питательные свойства блюд остаются неизменными после разогрева или приготовления.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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