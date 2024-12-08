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Почему злоупотребление кофе может быть смертельно опасным

Еда

Кофе — не только источник бодрости, но и напиток, который в умеренных количествах может оказывать положительное влияние на здоровье. Однако превышение безопасной дозы кофеина чревато серьезными последствиями, предупреждают специалисты.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Сколько кофеина можно употреблять?

Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, безопасная суточная норма кофеина для здорового человека составляет до 400 мг. Это примерно 4-6 чашек кофе. Превышение этого порога повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что происходит при злоупотреблении кофе?

При избыточном потреблении кофеина возможны следующие симптомы:

  • Повышение артериального давления.
  • Учащение сердцебиения, что заставляет сердце работать "на износ".
  • Развитие гипертонии и сердечной недостаточности.

Эти последствия особенно опасны для тех, кто регулярно выпивает больше 6 чашек кофе в день.

Индивидуальная реакция важна

Каждый организм реагирует на кофеин по-разному. Для одних 2 чашки могут быть пределом, в то время как другие спокойно переносят и 4. Эксперты советуют ориентироваться на собственное самочувствие и не злоупотреблять напитком, чтобы сохранить здоровье.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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