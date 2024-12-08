Почему злоупотребление кофе может быть смертельно опасным

Кофе — не только источник бодрости, но и напиток, который в умеренных количествах может оказывать положительное влияние на здоровье. Однако превышение безопасной дозы кофеина чревато серьезными последствиями, предупреждают специалисты.
Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, безопасная суточная норма кофеина для здорового человека составляет до 400 мг. Это примерно 4-6 чашек кофе. Превышение этого порога повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При избыточном потреблении кофеина возможны следующие симптомы:
Эти последствия особенно опасны для тех, кто регулярно выпивает больше 6 чашек кофе в день.
Каждый организм реагирует на кофеин по-разному. Для одних 2 чашки могут быть пределом, в то время как другие спокойно переносят и 4. Эксперты советуют ориентироваться на собственное самочувствие и не злоупотреблять напитком, чтобы сохранить здоровье.
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