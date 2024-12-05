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Покупаем красную икру с умом: советы Роспотребнадзора

1:24
Еда

В Роспотребнадзоре перед Новым годом рассказали, как правильно выбрать красную икру.

Красная икра
Фото: pxhere.com
Красная икра

Этот продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, E и группы B-группы.

При покупке красной икры обратите внимание на это:

  • Покупать стоит в проверенных местах, нельзя брать её с рук или в местах несанкционированной торговли.
  • Изучайте этикету: на ней должны быть указаны название рыбы, даты изготовления и фасовки.
  • Информация на жестяной банке должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р", причём надпись должна быть выбитой изнутри.
  • Не берите продукт, содержащей пищевую добавку Е-239 (уротропин). Допустимые консерванты для икры: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.
  • Икринки должны быть мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные.
  • Качественные икринки сохраняют форму при лёгком нажатии, в отличие от искусственных, которые разваливаются, пишет "Чемпионат".
  • Банка с икрой не должна быть помятой или вздутой.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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