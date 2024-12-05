Секреты хрустящего кляра, который покоряет

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный кляр — это секрет вкусного блюда с аппетитной хрустящей корочкой и нежной текстурой. Чтобы добиться такого результата, важно обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Повар Юлия Архипова из издания "БелНовости" поделилась полезными советами, которые помогут вам готовить идеальный кляр.

Ключевые моменты:

1. Добейтесь однородной консистенции

Кляр должен быть гладким, без комочков. Все ингредиенты важно тщательно перемешивать. Если в рецепте есть яйца, взбивайте желтки и белки отдельно. Белки добавляйте в конце, чтобы тесто стало воздушным.

2. Подготовьте продукты

Перед тем как окунать рыбу или мясо в кляр, слегка присыпьте их мукой или крахмалом. Это предотвратит стекание кляра при жарке и улучшит его сцепление с продуктами.

3. Выбирайте подходящую жидкость

Для лёгкой корочки замените обычную воду газированной — пузырьки газа придадут тесту воздушность. Если хотите добиться золотистой и хрустящей корочки, используйте пиво, коньяк или водку. Но не забывайте: любая жидкость должна быть холодной, это улучшит текстуру кляра.

Эти простые рекомендации помогут вам приготовить кляр, который порадует своим вкусом и видом. Приятного аппетита!

Уточнения

Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.



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