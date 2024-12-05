Секреты хрустящего кляра, который покоряет

Идеальный кляр — это секрет вкусного блюда с аппетитной хрустящей корочкой и нежной текстурой. Чтобы добиться такого результата, важно обратить внимание на несколько ключевых моментов.
Повар Юлия Архипова из издания "БелНовости" поделилась полезными советами, которые помогут вам готовить идеальный кляр.
Кляр должен быть гладким, без комочков. Все ингредиенты важно тщательно перемешивать. Если в рецепте есть яйца, взбивайте желтки и белки отдельно. Белки добавляйте в конце, чтобы тесто стало воздушным.
Перед тем как окунать рыбу или мясо в кляр, слегка присыпьте их мукой или крахмалом. Это предотвратит стекание кляра при жарке и улучшит его сцепление с продуктами.
Для лёгкой корочки замените обычную воду газированной — пузырьки газа придадут тесту воздушность. Если хотите добиться золотистой и хрустящей корочки, используйте пиво, коньяк или водку. Но не забывайте: любая жидкость должна быть холодной, это улучшит текстуру кляра.
Эти простые рекомендации помогут вам приготовить кляр, который порадует своим вкусом и видом. Приятного аппетита!
Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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