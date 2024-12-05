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Как приготовить намазку из сельди вместо икры

1:28
Еда

Нет необходимости гоняться за дорогой красной икрой, которая в этом году обещает быть ещё дороже. Отличной альтернативой станет аппетитная и полезная намазка для бутербродов, которую легко приготовить дома. Для её создания подойдёт доступная сельдь, а результат приятно удивит ваших гостей.

сельдь
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сельдь

Секретом вкусного рецепта поделилась повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова из издания "БелНовости".

Вам понадобятся:

  • сельдь — 300 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • плавленый сыр — 3 шт.,
  • красный лук — 1 шт.,
  • майонез.

Пошаговый рецепт:

  1. Яйца: отварите вкрутую, очистите и измельчите вилкой до мелкой крошки.
  2. Лук: очистите красный лук и натрите его на мелкой тёрке.
  3. Сельдь: тщательно очистите, уберите кости и нарежьте мелкими кусочками. При желании можно использовать блендер, но избегайте превращения рыбы в пюре.
  4. Сыр: плавленые сырки натрите на тёрке или измельчите блендером.
  5. Смешивание: соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Поставьте смесь в холодильник на несколько часов для насыщенного вкуса.

Ваша домашняя намазка готова! Она идеально подойдёт для праздничных бутербродов и добавит вашему столу изысканности. Приятного аппетита!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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