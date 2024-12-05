Как приготовить намазку из сельди вместо икры

Нет необходимости гоняться за дорогой красной икрой, которая в этом году обещает быть ещё дороже. Отличной альтернативой станет аппетитная и полезная намазка для бутербродов, которую легко приготовить дома. Для её создания подойдёт доступная сельдь, а результат приятно удивит ваших гостей.
Секретом вкусного рецепта поделилась повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова из издания "БелНовости".
Ваша домашняя намазка готова! Она идеально подойдёт для праздничных бутербродов и добавит вашему столу изысканности. Приятного аппетита!
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.