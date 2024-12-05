Как приготовить намазку из сельди вместо икры

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет необходимости гоняться за дорогой красной икрой, которая в этом году обещает быть ещё дороже. Отличной альтернативой станет аппетитная и полезная намазка для бутербродов, которую легко приготовить дома. Для её создания подойдёт доступная сельдь, а результат приятно удивит ваших гостей.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сельдь

Секретом вкусного рецепта поделилась повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова из издания "БелНовости".

Вам понадобятся:

сельдь — 300 г,

яйца — 3 шт.,

плавленый сыр — 3 шт.,

красный лук — 1 шт.,

майонез.

Пошаговый рецепт:

Яйца: отварите вкрутую, очистите и измельчите вилкой до мелкой крошки. Лук: очистите красный лук и натрите его на мелкой тёрке. Сельдь: тщательно очистите, уберите кости и нарежьте мелкими кусочками. При желании можно использовать блендер, но избегайте превращения рыбы в пюре. Сыр: плавленые сырки натрите на тёрке или измельчите блендером. Смешивание: соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Поставьте смесь в холодильник на несколько часов для насыщенного вкуса.

Ваша домашняя намазка готова! Она идеально подойдёт для праздничных бутербродов и добавит вашему столу изысканности. Приятного аппетита!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.



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