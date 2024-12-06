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Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам

1:43
Еда

Охладите тесто дважды

После того, как вы замесите песочное тесто, поставьте его в холодильник охлаждать не менее чем на 30 минут. Это облегчает работу с тестом. Но вот один нюанс: как только вы раскатаете тесто и нарежете печенье, снова охладите его на противне примерно на 15-20 минут.

Печенье
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Это дополнительное время охлаждения помогает песочному печенью сохранять форму во время выпечки и оставаться нежным.

Выберите качественное сливочное масло

Использование настоящего сливочного масла, особенно несоленого, значительно влияет на вкус и текстуру вашего песочного печенья.

Не экономьте на этом ингредиенте. Высококачественное сливочное масло придает печенью насыщенный, маслянистый вкус.

Избегайте излишнего перемешивания

Когда вы смешиваете ингредиенты, не переусердствуйте. Просто перемешивайте, пока все не смешается.

Чрезмерное смешивание может сделать песочное печенье жестким и рассыпчатым, а не нежным.

Добавьте кукурузный крахмал

Чтобы получить более нежное песочное печенье, подумайте о замене порции муки кукурузным крахмалом.

На каждую чашку муки можно использовать примерно 1/4 чашки кукурузного крахмала. Этот ингредиент придает вашему песочному печенью тающий во рту вкус.

Предотвращение пригорания

Чтобы края песочного печенья не стали слишком коричневыми во время выпечки, используйте более низкую температуру духовки, около 150 ° C. Выпекайте печенье около 25-30 минут. 

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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