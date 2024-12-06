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Лучшие идеи, в чём хранить продукты в морозильной камере, чтобы они не испортились

2:03
Еда

Пластиковые контейнеры

Они бывают разных форм и размеров, от маленьких до больших. Ищите контейнеры, специально помеченные как "безопасные для морозильной камеры" или "контейнеры глубокой заморозки". Они изготовлены из толстого пластика и часто имеют герметичные защелкивающиеся крышки.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Эти контейнеры отлично подходят для хранения запеканок, супов или отдельных порций.

Пакеты для заморозки с застежкой-молнией

Это сверхпрочные полиэтиленовые пакеты, предназначенные для морозильной камеры. Они плотно закрываются, чтобы продукты оставались свежими.

Пакеты идеальны для хранения таких продуктов, как фрукты, овощи или порции маринованного мяса.

Пакеты из алюминиевой фольги

Вы можете создавать индивидуальные пакеты, упаковывая продукты в прочную алюминиевую фольгу.

Этот метод универсален и отлично подходит для таких продуктов, как рыбное филе, овощи или даже маринованная курица. Плотно закройте пакет, чтобы воздух не проникал внутрь.

Бумага для заморозки

Бумага для заморозки представляет собой плотную, влагостойкую бумагу с пластиковым покрытием с одной стороны. Ее традиционно используют для заворачивания мяса.

Банки Мейсона

Эти стеклянные банки бывают разных размеров и идеально подходят для замораживания жидкостей, таких как супы, тушеные блюда или домашние соусы.

Оставьте немного места в верхней части банки, чтобы продукты могли расширяться по мере замерзания. Используйте банки с широким горлышком для легкого наполнения.

Пластиковые пакеты, безопасные для морозильной камеры

Это сверхпрочные полиэтиленовые пакеты с застежкой-молнией. Они толще, чем обычные пакеты для хранения.

Вы можете использовать их для таких продуктов, как фрукты, ягоды, ломтики хлеба или даже отдельные порции блюд.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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