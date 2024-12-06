Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Символом 2025 года по восточному календарю станет Зеленая Деревянная Змея, и чтобы этот год начался удачно, стоит заранее продумать, что поставить на праздничный стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Символ года ценит изобилие, поэтому стол должен быть наполнен различными блюдами. Главное — сделать акцент на натуральных продуктах: овощах, фруктах и зелени.

Если говорить о мясных блюдах, лучше выбрать кролика, курицу, индейку или утку. Красное мясо, крупы и острые соусы на столе быть не должны — они не соответствуют предпочтениям Змеи.

С напитками тоже стоит быть осторожнее: крепкий алкоголь и газировка не подойдут. Лучший выбор — легкие напитки, которые подчеркивают естественность и гармонию вечера.