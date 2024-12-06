Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году

Символом 2025 года по восточному календарю станет Зеленая Деревянная Змея, и чтобы этот год начался удачно, стоит заранее продумать, что поставить на праздничный стол.
Символ года ценит изобилие, поэтому стол должен быть наполнен различными блюдами. Главное — сделать акцент на натуральных продуктах: овощах, фруктах и зелени.
Если говорить о мясных блюдах, лучше выбрать кролика, курицу, индейку или утку. Красное мясо, крупы и острые соусы на столе быть не должны — они не соответствуют предпочтениям Змеи.
С напитками тоже стоит быть осторожнее: крепкий алкоголь и газировка не подойдут. Лучший выбор — легкие напитки, которые подчеркивают естественность и гармонию вечера.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.