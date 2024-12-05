Как сделать жареный лук мягким и золотистым: узнайте секрет

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный лук — любимое дополнение к мясным блюдам и гарнирам, ценимое за свою сладковатую мягкость и аромат. Однако добиться идеального золотистого цвета бывает непросто: лук часто обугливается и теряет свою текстуру. Но есть простой кулинарный лайфхак, который поможет избежать этой проблемы.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Лук

Секрет: добавьте кубик льда

Когда вы заметите, что лук начал подгорать или чрезмерно зажариваться, бросьте на сковороду кубик льда. Лёд мгновенно охладит сковороду, предотвращая сгорание лука.

Не стоит переживать, что вода из растаявшего льда начнёт варить лук: она быстро испарится, а золотистый цвет останется. Этот приём не только спасает лук от почернения, но и помогает сохранить его мягкость, избегая ненужной хрусткости.

Результат: лук сохраняет красивый золотистый оттенок, мягкую текстуру и идеально дополняет любое блюдо.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

