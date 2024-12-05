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Варёный картофель по-новому: чесночный аромат в каждом кусочке

0:59
Еда

Варёный картофель — традиционное блюдо, которое многие хозяйки готовят минимум раз в неделю. Однако не все знают, как сделать этот простой гарнир ещё вкуснее.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Секрет кроется в добавлении одного простого ингредиента — чеснока. Эта небольшая хитрость способна кардинально преобразить вкус картофеля.

Как использовать чеснок при варке картофеля

  • Когда вода закипит и вы опустите картофель в кастрюлю, добавьте 2–3 зубчика чеснока.
  • Для максимального эффекта слегка раздавите чеснок перед добавлением — так он отдаст клубням больше аромата.
  • За 2 минуты до готовности картофеля извлеките зубчики из кастрюли ложкой и выбросьте их: свою задачу они уже выполнили.

Результат вас удивит: картофель приобретёт лёгкий аромат чеснока, который сделает его по-настоящему аппетитным. Этот простой трюк наверняка станет вашей кулинарной привычкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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