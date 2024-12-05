Варёный картофель по-новому: чесночный аромат в каждом кусочке

Варёный картофель — традиционное блюдо, которое многие хозяйки готовят минимум раз в неделю. Однако не все знают, как сделать этот простой гарнир ещё вкуснее.
Секрет кроется в добавлении одного простого ингредиента — чеснока. Эта небольшая хитрость способна кардинально преобразить вкус картофеля.
Как использовать чеснок при варке картофеля
Результат вас удивит: картофель приобретёт лёгкий аромат чеснока, который сделает его по-настоящему аппетитным. Этот простой трюк наверняка станет вашей кулинарной привычкой.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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