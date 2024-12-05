Варёный картофель по-новому: чесночный аромат в каждом кусочке

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёный картофель — традиционное блюдо, которое многие хозяйки готовят минимум раз в неделю. Однако не все знают, как сделать этот простой гарнир ещё вкуснее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

Секрет кроется в добавлении одного простого ингредиента — чеснока. Эта небольшая хитрость способна кардинально преобразить вкус картофеля.

Как использовать чеснок при варке картофеля

Когда вода закипит и вы опустите картофель в кастрюлю, добавьте 2–3 зубчика чеснока.

Для максимального эффекта слегка раздавите чеснок перед добавлением — так он отдаст клубням больше аромата.

За 2 минуты до готовности картофеля извлеките зубчики из кастрюли ложкой и выбросьте их: свою задачу они уже выполнили.

Результат вас удивит: картофель приобретёт лёгкий аромат чеснока, который сделает его по-настоящему аппетитным. Этот простой трюк наверняка станет вашей кулинарной привычкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

