Простой рецепт малосольной рыбы с апельсиновым маринадом

Красная малосольная рыба из магазина часто кажется пресной, но это легко исправить с помощью домашнего маринада. Этот простой рецепт придаст рыбе изысканный вкус и аромат.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 100 г рыбы):
Процесс приготовления:
Если времени на засолку нет, можно использовать быстрый метод: нарежьте рыбу тонкими ломтиками, залейте маринадом и дайте постоять несколько минут перед подачей. Результат вас приятно удивит!
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
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