Простой рецепт малосольной рыбы с апельсиновым маринадом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная малосольная рыба из магазина часто кажется пресной, но это легко исправить с помощью домашнего маринада. Этот простой рецепт придаст рыбе изысканный вкус и аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная рыба

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 100 г рыбы):

15 г меда,

20 г соли,

30 г апельсинового сока,

1 г черного перца горошком,

5 лавровых листочков,

5 г коньяка,

3 г укропа,

25 г растительного масла.

Процесс приготовления:

Смешайте в блендере мед, апельсиновый сок, перец, коньяк и масло. Укроп, соль и лавровый лист отложите. Натрите рыбу получившимся маринадом и солью, затем посыпьте измельченным лавровым листом и укропом. Переложите рыбу в пакет или контейнер и оставьте в холодильнике на 24 часа.

Если времени на засолку нет, можно использовать быстрый метод: нарежьте рыбу тонкими ломтиками, залейте маринадом и дайте постоять несколько минут перед подачей. Результат вас приятно удивит!

Уточнения

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.

