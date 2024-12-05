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Простой рецепт малосольной рыбы с апельсиновым маринадом

1:10
Еда

Красная малосольная рыба из магазина часто кажется пресной, но это легко исправить с помощью домашнего маринада. Этот простой рецепт придаст рыбе изысканный вкус и аромат.

Красная рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная рыба

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 100 г рыбы):

  • 15 г меда,
  • 20 г соли,
  • 30 г апельсинового сока,
  • 1 г черного перца горошком,
  • 5 лавровых листочков,
  • 5 г коньяка,
  • 3 г укропа,
  • 25 г растительного масла.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте в блендере мед, апельсиновый сок, перец, коньяк и масло. Укроп, соль и лавровый лист отложите.
  2. Натрите рыбу получившимся маринадом и солью, затем посыпьте измельченным лавровым листом и укропом.
  3. Переложите рыбу в пакет или контейнер и оставьте в холодильнике на 24 часа.

Если времени на засолку нет, можно использовать быстрый метод: нарежьте рыбу тонкими ломтиками, залейте маринадом и дайте постоять несколько минут перед подачей. Результат вас приятно удивит!

Уточнения

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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