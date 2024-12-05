Удивите гостей в новогоднюю ночь — приготовьте полезные морковные шарики в кокосовой обсыпке

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковные шарики на праздничный новогодний стол — вкусно и красиво.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Вам понадобится: 1 большая морковь, 100 г овсянки, 70 г кураги, 20 г сливочного масла, 0,5 ч. л. корицы, ⅓ ч. л. соли, кокосовая стружка.

Процесс приготовления:

Морковь измельчите блендером. Добавьте все остальные ингредиенты, кроме кокосовой стружки, и измельчите блендером до однородной массы. Скатайте мокрыми руками шарики и обваляйте их в кокосовой стружке. Уберите в холодильник часа на 3-4, можно в морозилку минут на 40 минут.

Лучше хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

