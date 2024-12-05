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Удивите гостей в новогоднюю ночь — приготовьте полезные морковные шарики в кокосовой обсыпке

0:46
Еда

Морковные шарики на праздничный новогодний стол — вкусно и красиво.

Новый год
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Вам понадобится: 1 большая морковь, 100 г овсянки, 70 г кураги, 20 г сливочного масла, 0,5 ч. л. корицы, ⅓ ч. л. соли, кокосовая стружка.

Процесс приготовления:

  1. Морковь измельчите блендером.
  2. Добавьте все остальные ингредиенты, кроме кокосовой стружки, и измельчите блендером до однородной массы.
  3. Скатайте мокрыми руками шарики и обваляйте их в кокосовой стружке.
  4. Уберите в холодильник часа на 3-4, можно в морозилку минут на 40 минут.

Лучше хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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