Удивите гостей в новогоднюю ночь — приготовьте полезные морковные шарики в кокосовой обсыпке

Морковные шарики на праздничный новогодний стол — вкусно и красиво.
Вам понадобится: 1 большая морковь, 100 г овсянки, 70 г кураги, 20 г сливочного масла, 0,5 ч. л. корицы, ⅓ ч. л. соли, кокосовая стружка.
Процесс приготовления:
Лучше хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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